Rusko ľutuje, že na konferencii o Afganistane nezúčastnili USA

Moskva 20. októbra (TASR) - Rusko ľutuje, že sa na medzinárodnej konferencii o Afganistane v Moskve nezúčastnili aj Spojené štáty. V stredu to vyhlásil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Ten pred začiatkom konferencie rokoval s predstaviteľmi Talibanu a vyzdvihol "snahy" tohto militantného hnutia o stabilizáciu vojenskej a politickej situácie v Afganistane. Informovali o tom agentúry TASS a RIA Novosti.



Dosiahnutie trvalého mieru v Afganistane je podľa Lavrova stále veľmi aktuálnym problémom.



"Teraz je (v Afganistane) pri moci nová administratíva. Tento nepopierateľný fakt kladie veľkú zodpovednosť na hnutie Taliban. Všímame si ich úsilie o stabilizáciu vojensko-politickej situácie a upravenie činnosti štátneho aparátu," vyhlásil Lavrov po stretnutí s talibmi.



Zároveň však dodal, že fakt, že medzinárodné spoločenstvo odmieta oficiálne uznať novú afganskú vládu, poukazuje na to, že situáciu v krajine nemožno nazvať stabilnou.



Lavrov zároveň vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby poskytlo Afganistanu finančnú a humanitárnu pomoc. Rusko podľa jeho slov v najbližších dňoch do Afganistanu takúto pomoc pošle.



Šéf ruského rezortu diplomacie tiež vyzval Taliban, aby si plnil svoje sľuby o tom, že nedovolí využívať územie Afganistanu proti tretím krajinám. Lavrov zároveň vyjadril obavy z toho, že sa z Afganistanu na územie susedných štátoch môže rozšíriť terorizmus a drogová činnosť.



Ruský minister zahraničných vecí tiež na začiatku konferencie vyjadril nádej, že sa na rokovaniach v Moskve podarí dosiahnuť konkrétne dohody a že USA výsledky konferencie podporí.



Na stredajších medzinárodných rokovaniach o Afganistane v Moskve sa zúčastňuje desať krajín. Rusko na konferenciu pozvalo okrem predstaviteľov Číny, Iránu, Indie a Pakistanu aj zástupcov hnutia Taliban.