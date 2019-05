Rusko má bezvízový režim už so všetkými krajinami Južnej Ameriky

Podľa hovorkyne bezvízové cestovanie medzi Ruskom a Južnou Amerikou otvára široké možnosti pre rozvoj obchodu, ako aj kultúrnych, humanitných a turistických kontaktov.

Moskva 24. mája (TASR) - Obyvatelia Ruska už nepotrebujú vstupné víza na návštevu žiadnej z 12 juhoamerických krajín. Oznámila to hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová po tom, ako vstúpila do platnosti bilaterálna cestovná dohoda medzi Ruskom a Surinamom.



"Stalo sa tak 13. mája. Je to významný míľnik - odteraz je pre Rusov celý priestor Južnej Ameriky bezvízovou zónou," povedala Zacharovová, ktorú v piatok citovala tlačová agentúra TASS.



Podľa hovorkyne bezvízové cestovanie medzi Ruskom a Južnou Amerikou otvára široké možnosti pre rozvoj obchodu, ako aj kultúrnych, humanitných a turistických kontaktov.



"Vytvorené sú priaznivé podmienky pre prehlbovanie celého spektra vzťahov s týmto regiónom," zdôraznila Zacharovová, pričom dodala, že Moskva plánuje ďalšie kroky na rozšírenie bezvízového cestovania pre ruských občanov.