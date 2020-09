Rusko má informácie o pohybe Navaľného pred jeho údajnou otravou

Moskva 11. septembra (TASR) - Ruská polícia vysledovala pohyb lídra opozičného politika a kritika Kremľa Alexeja Navaľného a údajne aj to, čo požil v čase pred nástupom prejavov jeho možnej otravy. Zároveň sa pokúša nájsť svedkyňu, ktorá medzičasom z Ruska odletela. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na ruské ministerstvo vnútra.



Dopravná polícia v ruskom meste Tomsk vypracovala časovú os udalostí, ktoré predchádzali nástupu príznakov otravy u Navaľného.



Polícia v nej spomína hotel, reštauráciu, byt a kaviareň, ktoré Navaľnyj navštívil, pričom uvádza, že Navaľnyj pil víno a alkoholický kokteil.



Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová však po jeho údajnej otrave odmietla, že by politik pred nástupom príznakov požil alkohol. Tvrdila, že čaj na letisku, v ktorom sa údajne jed nachádzal, bolo to jediné, čo v to ráno vypil.



Podľa informácií ministerstva vypočula polícia päť zo šiestich osôb, ktoré v ten deň Navaľného sprevádzali.



Ministerstvo pátra po šiestej osobe, občianke Spojeného kráľovstva Marine Pevchikhovej, ktorá 22. augusta odletela do Nemecka.