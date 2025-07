Rusko má KĽDR, Čínu a Irán za spojencov,zhodnú sa na svetovom poriadku

Moskva 29. júla (TASR) - Rusko považuje Severnú Kóreu (KĽDR), Čínu a Irán za svojich spojencov, s ktorými má spoločnú víziu základov svetového poriadku, povedal v utorok podľa agentúry TASS hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR.



Rusko v uplynulých rokoch so všetkými tromi krajinami zintenzívnilo spoluprácu, a to aj vo vojenskej oblasti. Pchjongjang poskytuje Moskve zbrane pre jej ofenzívu na Ukrajine a na pomoc ruskej armáde v ruskej Kurskej oblasti, kam pred rokom vpadli ukrajinské jednotky, poslal aj kontingent vojakov. Teherán zas Moskve dodáva v rámci strategického partnerstva bezpilotné lietadlá. Takéto partnerstvo uzatvorilo Rusko aj s Čínou.



„Sú to naši spojenci, sú to naši partneri. Krajiny, s ktorými máme vo veľkej miere spoločnú víziu základov svetového poriadku,“ povedal Peskov podľa TASS v odpovedi na otázku, akú úlohu Rusko pripisuje KĽDR, Číne a Iránu v boji proti Západu.



Ruskí aj čínski predstavitelia dlhodobo hovoria o potrebe nastoliť multipolárny svetový poriadok s cieľom zbaviť Západ jeho dominancie. Túto potrebu vyjadrujú predovšetkým prostredníctvom účasti v skupine BRICS, o ktorej Moskva dúfa, že sa stane akousi protiváhou západných medzinárodných organizácií, ako je zoskupenie siedmich najvyspelejších krajín sveta G7.



Skupinu BRICS pôvodne tvorili iba Brazília, Rusko, India a Čína, neskôr sa pridala Juhoafrická republika a za posledné roky aj Egypt, Etiópia, Indonézia, Irán a Spojené arabské emiráty.