Rusko má malé očakávania pred mierovými rozhovormi so Zelenským

Moskva 18. novembra (TASR) - Rusko má radšej malé očakávania pred plánovanými mierovými rozhovormi s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktoré sú naplánované na 9. decembra v Paríži. V pondelok to vyhlásil hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina, Dmitrij Peskov.



"Nepreháňajme svoje očakávania, aby sme neskôr neboli sklamaní," povedal hovorca Kremľa, ktorého citovala ruská tlačová agentúra Interfax. Peskov predsa len vyjadril nádej, že rozhovory - prvé stretnutie oboch prezidentov - "prinesú určitý výsledok". Zelenskyj bol do úradu vymenovaný tento rok v máji, pripomenula agentúra DPA.



Peskov potvrdil, že ohlásené stretnutie, na ktorom sa zúčastnia aj Francúzsko a Nemecko, sa bude konať 9. novembra vo francúzskom hlavnom meste.



Pôjde o summit lídrov tzv. normandskej štvorky (Ukrajina, Rusko, Nemecko, Francúzsko) a témou budú otázky urovnania situácie na východe Ukrajiny. Ešte v piatok o tom informoval úrad francúzskeho prezidenta. Vrcholné stretnutie absolvuje okrem Putina a Zelenského aj nemecká kancelárka Angela Merkelová, hostiť ho bude francúzsky líder Emmanuel Macron.



Podľa Peskova sa Kremeľ na summit normandskej štvorky už pripravuje a prípravy sú v poslednom štádiu, napísala ruská štátna tlačová agentúra TASS. Peskov sa odmietol vyjadriť, aký presne bude program stretnutia. "Podrobnosti stále dohadujeme," uviedol.



"Ešte je príliš skoro hovoriť o nejakých dokumentoch, ktoré by mohli byť na stretnutí podpísané," povedal a zdržal sa aj predpovede o možných výsledkoch summitu. Vysvetlil, že v práci normandského formátu bola dlhá prestávka.



Elyzejský palác v tejto súvislosti už v piatok pripomenul, že pôjde o prvé osobné stretnutie Putina so Zelenským. Ten sa po tohtoročnom volebnom víťazstve zaviazal ukončiť päť rokov trvajúci ozbrojený konflikt na východe krajiny, ktorý si vyžiadal už viac ako 13.000 ľudských životov.



Podľa Elyzejského paláca nastal čas na stretnutie, pretože od leta došlo v rokovaniach k "významnému pokroku" vrátane stiahnutia vojakov a výmeny väzňov.



Ukrajinská vláda a proruskí separatisti v pondelok 11. novembra potvrdili, že ukončili proces odsunu svojich vojakov a zbraní zo styčnej línie v oblasti dediny Petrivske v Doneckej oblasti. Práve ich odsun z línie kontaktu bol podmienkou pre usporiadanie rokovaní lídrov normandskej štvorky o ďalších krokoch na urovnanie konfliktu v Donbase.



Navyše, ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok informovalo, že Ukrajine už odovzdalo tri ukrajinské námorné lode zadržané pred rokom v oblasti Kerčského prielivu.



Normandský formát je diplomatické zoskupenie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a ich ministrov zahraničných vecí. Jeho cieľom je urovnať krízu na východe Ukrajiny.