Rusko má problémy so zásobovaním vojakov v prvej línii

Washington 18. marca (TASR) – Americké ministerstvo obrany vo svojej najnovšej správe o situácii na Ukrajine zverejnenej v piatok konštatuje, že za posledných 24 hodín postúpili ruské jednotky len minimálne. TASR o tom informuje na základe správ britskej televíznej stanice Sky News.



Pentagónu tiež uvádza, že za uplynulý deň neboli zaznamenané ani prípady ostreľovania. Jeho správa však bola zverejnená ešte predtým, ako v piatok ráno dopadlo niekoľko rakiet do okrajových častí západoukrajinského mesta Ľvov.



Pentagón zaznamenal zvýšenú aktivitu ruského námorníctva v severnej časti Čierneho mora a neďaleko prístavného mesta Odesa, ktoré sa už niekoľko dní pripravuje na ruský útok.



Podľa nemenovaného predstaviteľa amerického rezortu obrany "bezprostredné známky" prípravy obojživelného útoku na Odesu neboli zaregistrované.



Odesa je pre Moskvu kľúčovým cieľom, pretože jej obsadením ruskými jednotkami by sa narušila veľká časť ukrajinského obchodu, poznamenala televízia Sky News.



Spojené štáty tiež uviedli, že majú určité neoficiálne dôkazy o poklese bojovej morálky ruských vojakov. Nemenovaný predstaviteľ objasnil, že tento stav je spôsobený zlým velením, nedostatkom informácií, ktoré vojaci dostávajú o svojej misii a o jej cieľoch, ako aj dezilúziou, že narážajú na takú silnú obranu protivníka.



Britské ministerstvo obrany vo svojej najnovšej správe vychádzajúcej z informácií obrannej spravodajskej služby uviedlo, že Rusko má problémy so zásobovaním svojich jednotiek v prvej línii základnými potravinami a palivom.



V správe sa tiež píše, že ukrajinské protiútoky nútia Rusko odkloniť veľký počet vojakov na obranu vlastných zásobovacích línií, čo "vážne obmedzuje útočný potenciál Ruska".