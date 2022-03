Rusko má v pláne teroristický útok v oblasti Černobyľa, tvrdí Ukrajina

Na archívnej snímke kryt betónového sarkofágu reaktora jadrovej elektrárne v ukrajinskom meste Černobyľ. Foto: TASR/AP

Kyjev 11. marca (TASR) - Ukrajinská vojenská rozviedka tvrdí, že Rusko má v pláne spáchať v tzv. vylúčenej zóne jadrovej elektrárne v Černobyle teroristický čin, z ktorého sa následne pokúsi obviniť Ukrajinu. Informovala o tom v piatok agentúra CNN.Americká spravodajská televízia poznamenala, že ide o ďalšie zo série tvrdení ukrajinských úradov o rizikách, ktoré hrozia jadrovej infraštruktúre na Ukrajine v dôsledku ruskej invázie začatej 24. februára. Žiadne z takýchto podozrení ukrajinskej strany sa nenaplnilo, podotkla CNN.Vojenská rozviedka ukrajinského ministerstva obrany v piatok na svojej stránke na Facebooku uviedla, že podľa dostupných informácií prípravu teroristického útoku v jadrovej elektrárni v Černobyle nariadil ruský prezident Vladimir Putin.Rozviedka tiež informovala, že jadrová elektráreň, ktorá je pod kontrolou ruských jednotiek, je úplne odpojená od monitorovacích systémov prevádzkovaných Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE).MAAE minulý týždeň upozornila, že nie je schopná obnoviť komunikáciu so systémami nainštalovanými na monitorovanie jadrového materiálu a aktivít v elektrárňach v Černobyle a Záporoží. K prerušeniu prenosu týchto dát došlo po tom, ako oba objekty obsadili ruskí vojaci.Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi vo štvrtok uviedol, že situácia v jadrovej elektrárni v Černobyle sa zhoršuje, keďže MAAE nemá značné množstvo informácií o bezpečnostných monitorovacích systémoch.Ukrajinský úrad jadrového dozoru podľa CNN tvrdí, že personál v černobyľskej elektrárniOkrem toho v piatok zopakoval, že dodávka elektriny do jadrovej elektrárne v Černobyle nebola obnovená, napriek tvrdeniam Ruska a Bieloruska, že sa tak stalo vo štvrtok.Zároveň však informoval, že personál má k dispozícii nové rezervy motorovej nafty na výrobu elektriny pre sklady vyhoreného jadrového paliva a nový sarkofág postavený nad havarovaným štvrtým reaktorom.Napriek všetkému Grossi vo štvrtok povedal, že jetým, že Ukrajina a Rusko súhlasili so spoluprácou s MAAE.Obe krajiny sa pritom navzájom obviňujú, že druhá strana plánuje provokáciu v podobe incidentu zahŕňajúceho jadrové, chemické alebo biologické látky, pripomenula CNN.