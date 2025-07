Moskva 9. júla (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí má dôkazy, že Ukrajina už v minulosti opakovane použila nášľapné míny, ktoré zranili civilistov, takže jej nedávno oznámené odstúpenie od Ottawského dohovoru nebude mať žiaden vplyv na situáciu na bojisku. Uviedla to v utorok hovorkyňa rezortu Marija Zacharovová, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Ukrajina v júni oznámila odstúpenie od dohovoru, ktorý zakazuje použitie, skladovanie, výrobu a transfery protipechotných mín. Svoje rozhodnutie odôvodnila ako nevyhnutný krok vzhľadom na postupy Ruska počas vojny, ktorú rozpútalo 24. februára 2022 inváziou na Ukrajinu. Moskvu, ktorá nie je zmluvnou stranou dohovoru, Kyjev viní, že tieto míny v konflikte používa vo veľkej miere.



Zacharovová novinárom povedala, že ruské úrady pravidelne zaznamenávajú používanie mín Ukrajinou, a poznamenala, že podľa Ottawského dohovoru by odstúpenie od neho nemalo nadobudnúť účinnosť pred ukončením ozbrojeného konfliktu.



Ruská diplomatka tiež obvinila Kyjev, že si neplnil záväzky vyplývajúce z dohovoru ani pred týmto rozhodnutím a bol povinný zničiť všetky zásoby protipechotných mín už v roku 2010, ale údajne tak neurobil.



„Rozhodnutie Ukrajiny vystúpiť z tohto mechanizmu... zapadá do všeobecného kurzu kolektívneho Západu a jeho satelitov revidovať a podkopávať medzinárodný právny systém v oblasti kontroly zbraní, odzbrojenia a nešírenia zbraní,“ tvrdila hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí.



Od Ottawského dohovoru okrem Ukrajiny plánujú odstúpiť aj Poľsko, Lotyšsko a Estónsko. V uplynulých mesiacoch tak už spravili Litva a Fínsko, ktoré sa chystajú od budúceho roka - po uplynutí šesťmesačnej lehoty - začať s vlastnou produkciou protipechotných mín s cieľom zásobovať seba i Ukrajinu. Tento krok zdôvodňujú vojenskou hrozbou zo strany Ruska.



Moskva odmieta tvrdenia, že zaútočí na členský štát NATO, ako „rusofóbne nezmysly“, ktoré šíria európske krajiny v snahe presvedčiť svoje obyvateľstvo, aby akceptovalo rastúce výdavky na obranu, napísala agentúra Reuters.



Dohovor z roku 1997 ratifikovalo alebo k nemu pristúpilo viac ako 160 krajín. Protipechotné míny často mrzačia obete, ktoré nezomrú okamžite, a ohrozujú civilistov ešte dlho po ukončení konfliktov. Ich použitie preto odsudzujú ľudskoprávne skupiny.