Rusko má záujem vojenskú spoluprácu s Iránom

Moskva 22. septembra (TASR) - Rusko má záujem o vojenskú spoluprácu s Iránom po 18. októbri, keď vyprší platnosť zbrojného embarga OSN. Povedal to v utorok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov, informuje agentúra AFP.



Správa prichádza týždeň po tom, čo minister zahraničných vecí Spojených štátov Mike Pompeo uviedol, že Washington zabráni Teheránu nakúpiť čínske tanky a ruské systémy protivzdušnej obrany.



"Po tom, čo 18. októbra skončí výnimočný režim vyplývajúci z rezolúcie číslo 2231 Bezpečnostnej rady OSN, naskytnú sa nám nové príležitosti na spoluprácu s Iránom," uviedol Riabkov.



Dodal, že v prípade, ak Moskva a Teherán podpíšu dohodu o spolupráci, tak "nebude mať nič spoločné s protizákonnými a nelegálnymi krokmi vlády USA, ktorá sa pokúša zastrašiť celý svet."



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa má vo štvrtok stretnúť v Moskve s svojim iránsky rezortným partnerom Mohammadom Džavádom Zarífom.



Spojené štáty sa tento rok pokúsili presadiť v Bezpečnostnej rade OSN novú rezolúciu, ktorá by predĺžila platnosť embarga na vývoz konvenčných zbraní do Iránu. Snaha Washingtonu však nebola úspešná.