Rusi nasadili istý druh slzotvorného plynu, tvrdia ukrajinskí vojaci

Kyjev/Washington 20. decembra (TASR) - Ukrajinskí vojaci obvinili Rusko, že pri útokoch na juhu Ukrajiny nasadilo istý druh slzotvorného plynu, informuje TASR podľa stredajšej správy agentúry DPA.



V uplynulých týždňoch došlo pri Orichive v juhoukrajinskej Záporožskej oblasti k prípadom, keď bol na ukrajinské línie prostredníctvom dronov vypustený dráždivý a horľavý plyn. Uviedla to v utorok spravodajská stanica CNN s odvolaním sa výpovede viacerých ukrajinských vojakov z jedného oddielu, ako aj na nemenovaného spolupracovníka tajnej služby.



Rusi nasadili plyn zrejme s cieľom vyvolať medzi ukrajinskými vojakmi paniku predtým, než ich začnú ostreľovať, uvádza sa v správe.



Jeden zo zdravotníkov opísal deväť prípadov, v ktorých bol nasadený plyn, cituje DPA, ktorá zároveň upozornila, že tieto tvrdenia nebolo možno bezprostredne overiť.



Už od začiatku ruského vojenského útoku na Ukrajinu pred takmer 22 mesiacmi existujú obavy, že by Moskva mohla pri útokoch nasadiť jedovatý plyn. Zbrane takéhoto typu sú však zakázané Dohovorom OSN o chemických zbraniach.



Stanica CNN citovala zdroj z prostredia ukrajinských tajných služieb, podľa ktorého išlo bola pri Orichive použitá istá forma slzotvorného plynu. Látka môže spôsobiť, že človek sa dočasne stane neschopným akéhokoľvek konania, keďže mu plyn dráždi oči, nos, ústa, pľúca i pokožku, spresňuje DPA.



"Spočiatku som videl dym. Vybehli sme zo zákopov a plyn začal odrazu horieť. Zákopy boli v plameňoch. Tento plyn horí, oslepuje vás, neviete dýchať, okamžite vám prenikne do hrdla. Nemali sme ani sekundu času," citovala CNN jedného z vojakov.



"Dvakrát to vdýchnete, a nedokážete ďalej dýchať," uviedol ďalší z vojakov. Obaja muži zároveň uviedli, že mali popáleniny a poranenia v oblasti tváre, úst a hrdla.