Moskva 14. decembra (TASR) - Rusko v stredu oznámilo, že malo tento rok rekordnú úrodu obilia. Moskva pritom čelí obvineniam, že ukradla úrodu z okupovaných území na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



"K dnešnému dňu dosiahla úroda 159 miliónov ton hrubej hmotnosti. V čistom očakávame, že to bude okolo 150 miliónov ton," povedal ruský minister poľnohospodárstva Dmitrij Patrušev v stredu v dolnej komore ruského parlamentu, Štátnej dume.



Do tohto súčtu je údajne zahrnuté aj obilie zozbierané z ukrajinského územia nelegálne anektovaného Ruskom v rozpore s medzinárodným právom.



Ukrajina opakovane obvinila Rusko z krádeže obilia vo veľkom rozsahu. Americká vesmírna agentúra NASA na základe analýzy satelitných snímok v novembri uviedla, že Rusko zozbieralo 5,8 milióna ton pšenice z okupovaných území Ukrajiny v hodnote zhruba 1 miliardy USD (939,05 milióna eur).



No aj bez započítania ukrajinského obilia dosiahlo Rusko tento rok výrazný nárast úrody v porovnaní s predchádzajúcim rokom, keď zozbieralo okolo 120 miliónov ton obilia.



Predchádzajúci rekord, pokiaľ ide o úrodu obilia, malo Rusko v roku 2017 s výnosom 135 miliónov ton.



Podľa Patruševa dopestovala krajina v tomto roku aj viac cukrovej repy, sójových bôbov, repky, zemiakov, ovocia a zeleniny ako vlani.



Rusko patrí medzi popredných svetových vývozcov obilia a dobrá úroda v krajine má zásadný vplyv na ceny obilia na medzinárodnom trhu.



Ceny obilia v tomto roku výrazne vzrástli z veľkej časti v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu a blokády ukrajinských čiernomorských prístavov ruským námorníctvom.



Moskva oznámila plány na zdvojnásobenie vývozu obilia v roku 2023.



(1 EUR = 1,0649 USD)