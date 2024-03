Manželka väzneného kritika Kremľa Kara-Murzu vyzýva na výmenu väzňov

Ženeva 25. marca (TASR) - Manželka uväzneného kritika Kremľa Vladimira Kara-Murzu v pondelok vyzvala na výmenu väzňov s cieľom zachrániť jej manžela a ďalších politických väzňov v Rusku. TASR sa odvoláva na agentúru AFP.



Reagovala na slová tímu ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, ktorý zomrel predošlý mesiac v trestaneckej kolónii. Podľa jeho vyjadrenia bola dohoda o prepustení Navaľného v rámci výmeny väzňov "v záverečnej fáze".



Na otázku, či sa podobné rokovania vedú aj v prípade je manžela, Jevgenija Kara-Murzová v Ženeve povedala, že "nevie o žiadnych aktívnych rokovaniach". Dodala, že by sa malo urobiť všetko pre prepustenie takto väznených ľudí v Rusku.



Navaľného smrť vyvolala obavy o ostatných kritikov Kremľa väznených v Rusku, z nich Kara-Murza patrí medzi najznámejších.



Kara-Murza v minulosti prežil dva pokusy o otravu a má vážne zdravotné problémy. Bývalý novinár a aktivista podporil sankcie Západu proti Rusku za rozpútanie vojny na Ukrajine. Vlani v apríli bol odsúdený na 25 rokov za vlastizradu a ďalšie obvinenia, on sám vinu odmieta a stíhanie prirovnáva k stalinistickej fraške.



Pôvodne bol umiestnený v omskej väznici IK-6. V januári ho predvolali na pohovor za údajne závažné porušenie väzenského poriadku. Potom ho previezli do iného väzenia v Omsku na Sibíri a umiestnili do jednomiestnej trestnej cely s najprísnejším režimom.