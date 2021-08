Merkelová priletela do Moskvy, rokuje s Putinom

Moskva 20. augusta (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa v piatok v Moskve stretla s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Pred začiatkom rokovaní uviedla, že Moskva a Berlín napriek rozdielnym názorom potrebujú udržiavať dialóg.



"Aj keď máme hlboké nezhody, naďalej komunikujeme a tak by to malo aj zostať," povedala Merkelová. Úvodné minúty stretnutia prenášali naživo ruské televízie.



Merkelová pricestovala do Moskvy v deň prvého výročia otravy ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. Stredobodom poslednej návštevy Merkelovej v Moskve majú byť Ukrajina, Bielorusko a Afganistan. Merkelová po voľbách v Nemecku (26. septembra) odíde po 16 rokoch z funkcie šéfky spolkovej vlády.



Medzi Berlínom a Moskvou panuje napätie pre viaceré spory, okrem iného v súvislosti s uväznením Navaľného, vraždou Gruzínca čečenského pôvodu v Berlíne, či hackerským útokom na nemecký Spolkový snem z roku 2015. Merkelová bola v Moskve naposledy v januári 2020.