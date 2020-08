Ministerstvo vnútra začalo predbežné vyšetrovanie v prípade Navaľného

Moskva 27. augusta (TASR) – Ruské ministerstvo vnútra začalo predbežné vyšetrovanie v prípade hospitalizácie opozičného lídra Alexeja Navaľného, informoval o tom vo štvrtok ruský spravodajský portál Novaja Gazeta s odvolaním sa na vyhlásenia ministerstva.



Ministerstvo uviedlo, že príslušníci polície prehľadali hotelovú izbu v meste Tomsk, v ktorej Navaľnyj spal, analyzovali trasu jeho pohybu, aj údaje z kamier a zhabali viac ako 100 predmetov. Vo vyhlásení sa však uvádza, že sa nenašli nijaké omamné látky ani jedy.



Vyšetrovanie iniciovala prokuratúra na západnom Sibíri. Tá uviedla, že s predbežným vyšetrovaním začala ešte 20. augusta, keď Navaľného prvýkrát hospitalizovali.



Dlhoročný kritik Kremľa Navaľnyj je momentálne hospitalizovaný v berlínskej nemocnici Charité. Do hlavného mesta Nemecka ho previezli letecky z nemocnice v sibírskom meste Omsk. Tam ho hospitalizovali minulý štvrtok po núdzovom pristátí lietadla, keď mu počas letu zo sibírskeho Tomska do Moskvy prišlo nevoľno. Navaľnyj neskôr stratil vedomie.



Navaľného stúpenci tvrdia, že do času na sibírskom letisku mu pred odletom do Moskvy niekto primiešal jed. Nemeckí lekári v pondelok oznámili, že v Navaľného tele sa našli inhibítory cholínesterázy, čo naznačuje otravu.



Na medzinárodné vyšetrovanie už v utorok vyzvali Spojené štáty, Nemecko aj Francúzsko. V stredu aj Severoatlantická aliancia.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však v utorok obvinenia voči Rusku odmietol s tým, že nevidí dôvod na kriminálne vyšetrovanie v súvislosti s Navaľného zdravotným stavom, pokiaľ sa nenájde konkrétny jed. Navaľného stav mohlo podľa Peskova vyvolať množstvo rôznych príčin.