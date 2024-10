Rusko zabralo na Ukrajine veľkú časť územia, píše portál Agentstvo

Moskva 29. októbra (TASR) - Rusko od 20. do 27. októbra zabralo 196,1 štvorcového kilometra územia Ukrajiny, čo predstavuje najrýchlejší postup ruských síl za týždeň v tomto roku. Tvrdí to nezávislý ruský spravodajský portál Agentstvo, ktorú zmonitorovala agentúra Reuters.



Portál Agentstvo má Rusku štatút "zahraničného agenta". Na sociálnej sieti Telegram uviedlo, že pri analýze ruského postupu na Ukrajine využilo nespracované údaje od ukrajinských spravodajských analytikov z otvorených zdrojov iniciatívy DeepState.



Ruské sily podľa portálu zabrali za minulý týždeň 95 štvorcových kilometrov v blízkosti mesta Vuhledar, obsadeného Rusmi ešte počas októbra, a ďalších 63 štvorcových kilometrov pri Pokrovsku na Donbase na východe Ukrajiny.



"Ruská armáda nemala taký rýchly týždenný postup prinajmenšom od začiatku tohto roka," uviedlo Agentstvo. Ukrajinské obranné sily v Donbase podľa neho oslabilo rozhodnutie Kyjeva poslať svoje jednotky do ruskej Kurskej oblasti, kam sa však nepresunuli Rusi z Donbasu.



Viac než dva a pol roka trvajúca vojna na Ukrajine podľa istých ruských predstaviteľov teraz vstupuje do najnebezpečnejšej fázy. Prezident Vladimir Putin vydal rozkaz na okupáciu Ukrajiny vo februári 2022 a jeho vojská postupne dobývajú ďalšie územie. Západ uvažuje, ako sa vojna skončí.



Ruská armáda počas tohtoročného septembra napredovala najrýchlejšie od marca 2022 napriek tomu, že Ukrajina zabrala časť ruskej Kurskej oblasti, uviedol Reuters s odvolaním sa na údaje z otvorených zdrojov.



Rusko kontroluje Krymský postrov, ktorý anektovalo od Ukrajiny v roku 2014, približne 80 percent Donbasu zloženého z Doneckej a Luhanskej oblasti, a viac než 70 percent Záporožskej a Chersonskej oblasti.