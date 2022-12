Ruskí mobilizovaní vojaci budú mať právo na zmrazenie spermií

Moskva 28. decembra (TASR) - Ruskí vojaci, ktorí boli zmobilizovaní do vojenskej operácie na Ukrajine, budú mať právo dať si bezplatne zmraziť spermie v kryobankách. V stredu o tom informovala ruská štátna tlačová agentúra TASS, ktorú citovala webová stránka britského denníka The Guardian.



TASS s odvolaním sa na predsedu Ruského združenia právnikov Igora Trunova uviedla, že ministerstvo zdravotníctva reagovalo na jeho výzvu o finančnú pomoc z rozpočtu v tomto pláne.



Ministerstvo "sa rozhodlo zaviesť možnosť finančnej podpory z ruského federálneho rozpočtu na bezplatné uchovanie a skladovanie zárodočných buniek (spermií) tých občanov, ktorí sú mobilizovaní do špeciálnej vojenskej operácie (na Ukrajine) v období rokov 2022–24", uviedol Trunov.



Rodiny môžu využiť uskladnený biomateriál tiež bezplatne, ak sa v ich povinnom zdravotnom poistení uvádza, že na to majú nárok.



Ruský prezident Vladimir Putin vyvolal vojnu na Ukrajine vo februári a "čiastočnú mobilizáciu" záložníkov vyhlásil 21. septembra po sérii vojenských neúspechov, pri ktorých Ukrajinci vytlačili ruské sily z východu Charkovskej oblasti. Rozhodnutie Kremľa o mobilizácii vyvolalo hromadný odliv brancov z Ruska. Desaťtisíce ich odišli do Gruzínska, Arménska či Kazachstanu, kam mohli vycestovať bez víz, analyzujú svetové tlačové agentúry. Počas protestov proti mobilizácii zadržali v Rusku tisíce ľudí.



Šéf Kremľa začiatkom decembra tvrdil, že v "oblasti operácií" sa nachádza 150.000 z celkovo 300.000 mobilizovaných "obrancov vlasti", z ktorých približne 77.000 je priradených k bojovým jednotkám.