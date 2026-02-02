< sekcia Zahraničie
Rusko modernizuje posádku zo sovietskej éry v Petrozavodsku
Vyplýva to zo satelitných snímok, ktoré získal fínsky verejnoprávny vysielateľ YLE.
Autor TASR
Helsinki 2. februára (TASR) - Rusko obnovuje vojenskú infraštruktúru zo sovietskej éry v Petrozavodsku, ktorá sa dlhodobo nepoužívala. Vyplýva to zo satelitných snímok, ktoré získal fínsky verejnoprávny vysielateľ YLE, píše TASR.
Podľa fínskeho vojenského experta Marka Eklunda pôjde o pôsobisko nového armádneho zboru. V roku 2024 Rusko zriadilo v Karelskej republike 44. armádny zbor, čo je zhruba 15.000 nových vojakov a musí im byť zabezpečené ubytovanie a priestory na školenie. Petrozavodsk je metropola Karelskej republiky a leží severovýchodne od Petrohradu. Hranica s Fínskom je vzdialená približne 160 km.
V lete 2024 bola tamojšia posádka Rybka schátraný priestor, hoci sa využívala na výcvik. Teraz tam je na satelitných snímkach viditeľná stavebná činnosť.
„Posádka v Rybke je pre armádny zbor nedostatočná. V Karélii sa očakávajú veľmi rozsiahle stavebné projekty,“ hovorí Eklund.
V Karelskej republike je v súčasnosti umiestnených približne 2500 – 3000 vojakov, prevažne v rámci vzdušno-kozmických síl, na leteckej základni Besovec v Petrozavodsku je zhruba 80 stíhačiek Su-35S a Su-27. Hlava Karelskej republiky Artur Parfenčikov už rokoval s ruským vedením o výstavbe plynovodu pre vojenské sídlisko Čalna neďaleko leteckej základne či novom zdravotnom stredisku.
YLE s odvolaním sa na satelitné snímky už v lete informoval o stavebných prácach v uzavretej oblasti Lupče-Savino 2, kam je možné vstúpiť len so špeciálnym povolením.
Ide o súčasť mesta Kandalakša v Murmanskej oblasti, čo je dopravný uzol na Kirovskej železnici pri zálive Bieleho mora. Podľa snímok sa tam robili rozsiahle terénne úpravy a pribudli nové budovy. Podľa vedenia Murmanskej oblasti tam bude pôsobiť delostrelecká brigáda a časť novovytvorenej jednotky ženijnej brigády. Potvrdilo aj stavebnú činnosť v Alakurtti asi 60 km od hranice s Fínskom, kde je ďalšia ruská letecká základňa.
Vo svojej najnovšej výročnej správe z 22. januára fínska vojenská spravodajská služba odhaduje, že „s týmito zmenami sa výrazne zlepšuje schopnosť Ruska viesť vojnu v oblastiach blízko Fínska“. Tempo však bude pre vojnu na Ukrajine pomalé.
„V súčasnej situácii si Rusko nemôže dovoliť mať (toľko) bojaschopných mužov, ktorí by strážili nás Fínov,“ hovorí Eklund, ktorý ako spravodajský dôstojník monitoroval ruské ozbrojené sily viac ako 20 rokov.
