Rusko modernizuje posádku zo sovietskej éry v Petrozavodsku

Na snímke stíhačky. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Vyplýva to zo satelitných snímok, ktoré získal fínsky verejnoprávny vysielateľ YLE.

Autor TASR
Helsinki 2. februára (TASR) - Rusko obnovuje vojenskú infraštruktúru zo sovietskej éry v Petrozavodsku, ktorá sa dlhodobo nepoužívala. Vyplýva to zo satelitných snímok, ktoré získal fínsky verejnoprávny vysielateľ YLE, píše TASR.

Podľa fínskeho vojenského experta Marka Eklunda pôjde o pôsobisko nového armádneho zboru. V roku 2024 Rusko zriadilo v Karelskej republike 44. armádny zbor, čo je zhruba 15.000 nových vojakov a musí im byť zabezpečené ubytovanie a priestory na školenie. Petrozavodsk je metropola Karelskej republiky a leží severovýchodne od Petrohradu. Hranica s Fínskom je vzdialená približne 160 km.

V lete 2024 bola tamojšia posádka Rybka schátraný priestor, hoci sa využívala na výcvik. Teraz tam je na satelitných snímkach viditeľná stavebná činnosť.

„Posádka v Rybke je pre armádny zbor nedostatočná. V Karélii sa očakávajú veľmi rozsiahle stavebné projekty,“ hovorí Eklund.

V Karelskej republike je v súčasnosti umiestnených približne 2500 – 3000 vojakov, prevažne v rámci vzdušno-kozmických síl, na leteckej základni Besovec v Petrozavodsku je zhruba 80 stíhačiek Su-35S a Su-27. Hlava Karelskej republiky Artur Parfenčikov už rokoval s ruským vedením o výstavbe plynovodu pre vojenské sídlisko Čalna neďaleko leteckej základne či novom zdravotnom stredisku.

YLE s odvolaním sa na satelitné snímky už v lete informoval o stavebných prácach v uzavretej oblasti Lupče-Savino 2, kam je možné vstúpiť len so špeciálnym povolením.

Ide o súčasť mesta Kandalakša v Murmanskej oblasti, čo je dopravný uzol na Kirovskej železnici pri zálive Bieleho mora. Podľa snímok sa tam robili rozsiahle terénne úpravy a pribudli nové budovy. Podľa vedenia Murmanskej oblasti tam bude pôsobiť delostrelecká brigáda a časť novovytvorenej jednotky ženijnej brigády. Potvrdilo aj stavebnú činnosť v Alakurtti asi 60 km od hranice s Fínskom, kde je ďalšia ruská letecká základňa.

Vo svojej najnovšej výročnej správe z 22. januára fínska vojenská spravodajská služba odhaduje, že „s týmito zmenami sa výrazne zlepšuje schopnosť Ruska viesť vojnu v oblastiach blízko Fínska“. Tempo však bude pre vojnu na Ukrajine pomalé.

V súčasnej situácii si Rusko nemôže dovoliť mať (toľko) bojaschopných mužov, ktorí by strážili nás Fínov,“ hovorí Eklund, ktorý ako spravodajský dôstojník monitoroval ruské ozbrojené sily viac ako 20 rokov.
