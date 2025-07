Rusko monitoruje údajné nasadenie jadrových zbraní USA v Británii

Moskva 22. júla (TASR) - Rusko v utorok uviedlo, že zaznamenalo nárast napätia vo svete a monitoruje vývoj po tom, ako britské denníky Times a Telegraph informovali, že Spojené štáty prvýkrát od roku 2008 údajne umiestnili v Británii jadrové zbrane. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázku o spomínaných správach uviedol, že Rusko „vidí líniu smerujúcu k eskalácii napätia, militarizácii, a to vrátane jadrovej militarizácie“. „Naše príslušné rezorty monitorujú vývoj v tejto oblasti a zaisťujú našu bezpečnosť na pozadí toho, čo sa deje,“ dodal.



USA pravdepodobne umiestnili jadrové zbrane v Británii prvýkrát po viac ako 17 rokoch, domnievajú sa odborníci podľa denníka Telegraph. Vo štvrtok totiž navštívilo základňu RAF Lakenheath v grófstve Suffolk americké dopravné lietadlo C-17, ktoré prišlo z leteckej základne Kirtland v Novom Mexiku, kde skladuje americké letectvo jadrové bomby. Podľa analytikov je pravdepodobné, že sa v lietadle takéto bomby nachádzali. Odborníci tiež pripomenuli, že minulotýždňový let lietadla C-17 sa veľmi podobal predchádzajúcim misiám amerického letectva zameraným na prepravu jadrových bômb.



Denník Telegraph predtým odhalil podrobnosti o pripravovanej „jadrovej misii“ v Lakenheath v odtajnených dokumentoch, ktoré vláda USA zverejnila zrejme omylom.



Spojené kráľovstvo nedávno oznámilo, že zakúpi i vlastnú letku lietadiel F-35A, ktoré by podľa potvrdenia ministerstva obrany mohli zhadzovať i jadrové gravitačné bomby. Očakáva sa, že tieto lietadlá budú vybavené americkými zbraňami uskladnenými v Británii. Londýn tak bude mať kapacitu na zhadzovanie jadrových zbraní zo vzduchu po prvý raz od vyradenia gravitačnej bomby v roku 1998, píše Telegraph.