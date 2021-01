Moskovské metro po prvý raz zamestnalo ženy ako vodičky súprav

Moskva 4. januára (TASR) – Moskovské metro po prvý raz vo svojich moderných dejinách zamestnalo ženy ako vodičky súprav. Opatrenie prichádza po zmenách v ruskej legislatíve, ktorá ženám dosiaľ neumožňovala vykonávať mnohé profesie, informoval v nedeľu denník The Guardian.



Dopravný systém ruského hlavného mesta, ktorý dohliada na rozsiahlu sieť tamojšieho metra, vo vyhlásení uviedol, že pre moskovské metro začali pracovať historicky prvé vodičky elektrických súprav.



Súpravy moskovského metra, vybudovaného počas sovietskej éry ako výstavný kus vtedajšieho komunistického režimu, boli tradične obsluhované mužmi, pretože daná profesia figurovala na vládnom registri zamestnaní ako škodlivá pre zdravie žien.



Zákaz vykonávať mnohé profesie ženami bol terčom rozsiahlej kritiky. Dekrét ministerstva práce zo septembra minulého roka však znížil počet výlučne mužských profesií zo 456 na rovných 100.



Odôvodnenie tvrdenia, že viesť súpravy metra je nebezpečné, pretože to znamená byť v podzemí dlhý čas, sa dostalo pod paľbu kritiky, keďže metro zamestnáva ženy aj ako upratovačky, pokladníčky a kontrolórky eskalátorov.



Dopravný úrad ruskej metropoly uviedol, že vzhľadom na automatizáciu mechanických procesov sa už obsluha súprav metra nespája s ťažkou fyzickou námahou.



Predchádzajúci register pracovných pozícií schválili v Rusku v roku 2000. Ženám zakazoval vykonávať prácu v banskom a kovospracujúcom sektore, neumožňoval im zamestnať sa v povolaniach ako šofér autobusu, námorník, výsadkár, automechanik či dokonca výrobca dychových hudobných nástrojov, uvádza The Guardian. Nový register otvára mnohé z týchto povolaní aj ženám. Ruské železnice predtým oznámili, že od roku 2021 začnú taktiež zamestnávať ženy ako rušňovodičky.