Moskovský súd obmedzil pohyb ďalšiemu podporovateľovi Navaľného

Moskva 30. augusta (TASR) - Moskovský okresný súd nariadil v pondelok 18-mesačné obmedzenie slobody pohybu ďalšiemu podporovateľovi väzneného opozičného politika Alexeja Navaľného, a to za porušenie epidemiologických reštrikcií. Tých sa mal poslanec moskovského mestského zastupiteľstva Dmitrij Baranovskij dopustiť tým, že ľudí verejne vyzýval, aby sa v januári zúčastnili na nepovolených zhromaždeniach organizovaných na podporu Navaľného. O verdikte informovala rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Baranovskij v súlade s pondelňajším rozhodnutím súdu nesmie nasledujúci rok a pol opúšťať svoj domov v čase od 22.00 h do 6.00 h, nesmie sa zúčastňovať na hromadných podujatiach ani opustiť bez povolenia polície Moskovskú oblasť.



Moskovský súd odsúdil minulý týždeň v súvislosti s rovnakým obvinením na ročné obmedzenie slobody pohybu aj ďalšiu poslankyňu moskovského mestského zastupiteľstva Ľusiu Štejnovú.



Ruské úrady takto obvinili z porušovania epidemiologických opatrení v rámci vyšetrovania tzv. sanitárnej kauzy už viacero prominentných podporovateľov Navaľného. Boli medzi nimi napríklad politikova blízka spolupracovníčka Ľubov Soboľová, jeho hovorkyňa Kira Jarmyšová či koordinátor jeho moskovského štábu Oleg Stepanov. Menovaným taktiež obmedzili slobodu pohybu, a to Soboľovej a Jarmyšovej na 1,5 roka a Stepanovi na rok.



Trest v súvislosti so zmienenou kauzou dostal aj politikov brat Oleg Navaľnyj, ktorého súd odsúdil – taktiež za porušenie sanitárnych pravidiel vyzývaním na účasť na demonštráciách – na ročný podmienečný trest väzenia so skúšobnou lehotou na jeden rok.



Soboľová začiatkom augusta opustila Rusko. Najnovšie sa k nej podľa medializovaných správ zrejme v tomto smere pridala aj Jarmyšová, ktorá údajne už zo svojej vlasti taktiež odišla.



Samotný Alexej Navaľnyj si v Rusku odpykáva trest vynesený v kauze Yves Rocher, ktorý súd v Moskve začiatkom februára zmenil z podmienečného na nepodmienečný. Vzhľadom na čas, ktorý už strávil v predbežnej väzbe a domácom väzení, si musí vo väzení odsedieť dva a pol roka. Tohto najvýraznejšieho oponenta ruského prezidenta Vladimira Putina vzali do väzby 17. januára ihneď po tom, ako sa do vlasti vrátil z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou typu novičok.