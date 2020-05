Moskva chce od pondelka čiastočne uvoľniť obmedzenia

Moskva 27. mája (TASR) – Starosta Moskvy Sergej Sobianin v stredu oznámil, že hlavné mesto začne s čiastočným uvoľňovaním obmedzení pohybu, a to od 1. júna, keďže nárast počtu nakazených sa stabilizuje. Karanténne opatrenia boli zavedené v súvislosti s koronavírusovou pandémiou COVID-19. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



Sobianin počas videokonferencie s prezidentom Vladimirom Putinom navrhol znovu otvoriť niektoré obchody a služby, kde je minimálny kontakt so zákazníkom, ako sú čistiarne, práčovne a opravovne.



Dôvodom zrušenia niektorých obmedzení je podľa starostu zlepšenie situácie. Poukázal, že od 12. mája o 40 percent klesol počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 v moskovských nemocniciach.



"Konali sme aktívne a nestrácali sme čas," povedal Putin na margo opatrení prijatých v boji proti šíreniu nákazy. Prezident dodal, že situácia v krajine sa už stabilizuje.



Podľa starostu ľudia môžu chodiť aj na prechádzky, ale za istých obmedzení. V súčasnosti môžu ľudia ísť len do najbližšieho obchodu alebo so psom v okruhu 100 metrov od svojho domova. Sobianin navrhol, aby si Moskovčania urobili poradovník podľa adresy. Nariadenia o zákaze vychádzania platia v Moskve od 30. marca.