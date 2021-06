Moskva nariadila povinné očkovanie zamestnancov v mnohých odvetviach

Moskva 16. júna (TASR) - Úrady v ruskej metropole Moskva a okolitej oblasti v stredu vyhlásili očkovanie proti ochoreniu COVID-19 za povinné pre ľudí pracujúcich v maloobchode, školstve, oblasti zdravotnej starostlivosti, vo verejnej doprave a ďalších zamestnaniach, ktoré poskytujú služby veľkému počtu osôb. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Predstavitelia verejného zdravotníctva nariadili podnikom a úradom, aby zaistili, že 60 percent zamestnancov dostane do 15. júla aspoň jednu dávku vakcíny proti koronavírusu a že úplne zaočkovaní budú do 15. augusta.



"Jednoducho musíme urobiť všetko preto, aby sa vykonalo masové očkovanie za čo najkratší možný čas a zastavila sa táto hrozná choroba," povedal starosta Moskvy Sergej Sobianin.



Rusko patrilo medzi prvé krajiny na svete, ktoré začali podávať očkovaciu látku proti koronavírusu, ale miera zaočkovanosti tam zaostáva za mnohými inými krajinami. Do začiatku júna dostalo aspoň jednu dávku vakcíny iba 18 miliónov ľudí, teda len 12 percent zo 146 miliónov obyvateľov Ruska.



V Moskve, kde prípady nákazy v posledných týždňoch prudko vzrástli, dostalo dávku vakcíny len 1,8 milióna ľudí, čo je 14 percent obyvateľov.



Ruské úrady hlásili celkovo vyše 5,2 milióna potvrdených prípadov infekcie koronavírusom a vyše 127.000 úmrtí. V utorok zaznamenali úrady v Rusku 13.397 nových nakazených, z ktorých takmer polovicu – čiže 5782 – hlásili v Moskve.