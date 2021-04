Moskva zažíva prudký nárast počtu nových prípadov nákazy

Moskva 29. apríla (TASR) – Ruské zdravotnícke úrady hlásili vo štvrtok až 75-percentný nárast denných prípadov nákazy koronavírusom v Moskve, kde predstavitelia váhajú s opätovným zavedením prísnych opatrení na zastavenie infekcií. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Ruské hlavné mesto je ohniskom koronavírusovej nákazy v krajine a prípady v Moskve narastajú v poslednom čase približne o 2000 denne.



Vo štvrtok oznámili predstavitelia zdravotníctva 3215 nových nakazených v Moskve, v porovnaní s 1840 prípadmi z predchádzajúceho dňa.



Prudký skok nastáva v období, keď sa predstavitelia snažia posilniť zaostávajúce očkovanie obyvateľstva v Rusku, pričom tvrdia, že najhoršia fáza nákazy už pominula.



Starosta Moskvy Sergej Sobianin minulý týždeň varoval pred nebezpečenstvom, ktoré predstavuje stúpajúci počet prípadov nákazy v meste, ale zatiaľ nezaviedol nové obmedzenia.



Život v Moskve sa od januára už takmer vrátil do normálu. Vtedy predstavitelia mesta ukončili obmedzenia pre prácu priamo na pracovisku a povolili fungovanie barov a reštaurácií aj počas noci.



Rusko nezaviedlo druhý lockdown, tak ako to urobili krajiny po celej Európe, pretože chcelo podporiť oslabenú ekonomiku.



Úrady sa spoliehajú na tri vakcíny ruskej výroby - Sputnik V, EpiVacCorona a CoviVac -, ktoré majú zastaviť pandémiu. Tempo očkovania obyvateľov je však pomalé.



Vicepremiérka Tatiana Golikovová v utorok vyhlásila, že úplne zaočkovaných je 7,7 milióna Rusov a prvú dávku vakcíny dostalo 12,1 milióna ľudí v krajine so 144 miliónmi obyvateľov.



Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že Rusi pochybujú o vakcínach proti koronavírusu.



Sobianin v snahe povzbudiť zraniteľných seniorov v Moskve do očkovania ponúka obyvateľom vo veku nad 60 rokov darčekový poukaz v hodnote 1000 rubľov (11 eur), ktorý môžu minúť vo vybraných obchodoch, lekárňach a kaviarňach. Podmienkou je dať sa zaočkovať.



Prezident Vladimir Putin povedal, že Rusko bude môcť zrušiť zvyšné obmedzenia - teda aj zatvorenie hraníc -, ak bude zaočkovaných okolo 70 percent dospelých obyvateľov krajiny.



Minulý týždeň vyhlásil, že dúfa, že sa tak stane do jesene, a apeloval na všetkých Rusov, aby sa dali zaočkovať.



Rusko zaznamenalo piaty najvyšší počet prípadov koronavírusovej nákazy na svete – celkovo takmer 4,8 milióna infekcií a 110 000 úmrtí.