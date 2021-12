Rusko môže podľa Putina viesť s USA účinný dialóg

Moskva 30. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok šéfovi Bieleho domu Joeovi Bidenovi odkázal, že je presvedčený o tom, že "účinný dialóg" medzi Moskvou a Washingtonom je možný. Informovala o tom agentúra AFP. Obaja prezidenti majú neskôr vo štvrtok absolvovať telefonický rozhovor.



V poradí druhý rozhovor medzi Putinom a Bidenom za posledný mesiac sa zameria na situáciu na východe Ukrajiny.



"Som presvedčený, že... sa môžeme posunúť vpred a začať účinný rusko-americký dialóg založený na vzájomnom rešpekte so zreteľom na národné záujmy druhej strany," uviedol Putin vo vyhlásení určenom pre lídrov krajín sveta.



Biden počas telefonátu so šéfom Kremľa povie, že USA sú "pripravené na diplomaciu a diplomatickú cestu vpred", píše AFP s odvolaním sa na vysokopostaveného predstaviteľa americkej vlády.



USA sú však pripravené reagovať i v prípade, ak Rusko pristúpi k invázii na Ukrajinu, uviedol predstaviteľ. Takisto pripomenul, že Spojené štáty sú aj naďalej znepokojené prítomnosťou ruských vojakov v blízkosti hraníc s Ukrajinou.



Predstavitelia USA a Ruska majú 10. januára absolvovať rozhovory vo švajčiarskej Ženeve.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová povedala, že Rusko bude na týchto rokovaniach od USA žiadať tvrdé bezpečnostné záruky, píše agentúra TASS. Zahŕňa to najmä nerozširovanie NATO smerom na východ a nerozmiestňovanie zbrojných systémov blízko ruských hraníc.



Západ vrátane USA obviňuje Moskvu z prípravy invázie na Ukrajinu a tvrdí, že Rusko na hraniciach s touto krajinou rozmiestnilo desaťtisíce vojakov. Putin možnú inváziu odmieta a viní NATO zo stupňovania napätia. Takisto žiada "právne záruky", že Aliancia sa nebude rozširovať smerom na východ.