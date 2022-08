Rusko môže zredukovať svoje plány exportu obilia

Moskva 5. augusta (TASR) - Rusko zredukuje svoju prognózu v oblasti vývozu obilia v sezóne 2022/2023, ak by úroda obilia nedosiahla stanovený cieľ na úrovni 130 miliónov ton. Uviedlo to v piatok ruské ministerstvo poľnohospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Postup žatevných prác v Rusku, ktoré je najväčším exportérom pšenice, je pomalší, než ministerstvo pôvodne očakávalo. Na jednej strane sa pod to podpísalo počasie (chladná jar, ktorá posunula začiatok žatvy, ako aj dažde) a na druhej v dôsledku sankcií nedostatok náhradných dielov pre techniku zo zahraničia.



"To všetko predstavuje riziko pre dosiahnutie plánovanej úrody obilia na úrovni 130 miliónov ton," povedal ruský minister poľnohospodárstva Dmitrij Patrušev. Cieľ tohtoročnej produkcie obilia na úrovni 130 miliónov ton zverejnil v máji ruský prezident Vladimir Putin. Ako vtedy dodal, z tohto objemu by 87 miliónov ton mala predstavovať úroda pšenice.



"Samozrejme, náš trh bude zásobovaný v plnej miere, v tomto problém nebude. Ak však plánovaný objem úrod nedosiahneme, budeme musieť upraviť náš plán exportu," dodal Patrušev, podľa ktorého to môže mať negatívne dôsledky pre globálny trh s obilím. Predbežne Rusko plánuje vyviezť v sezóne 2022/2023 (od júla do júna) 50 miliónov ton obilia.