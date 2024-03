Rusko možno plánuje veľkú letnú ofenzívu, varuje Ukrajina

Kyjev 22. marca (TASR) - Rusko zhromažďuje zoskupenie vyše 100.000 vojakov, čo môže naznačovať, že sa v lete chystá spustiť veľkú ofenzívu, varoval v piatok veliteľ ukrajinských pozemných síl Olexandr Pavľuk. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Ruské sily dosiahli v uplynulých mesiacoch viaceré úspechy, kým Kyjev zápasí s nedostatkom dôležitej munície dodávanej od západných spojencov.



"Plány Ruska nepoznáme v plnom rozsahu. Poznáme len údaje o tom, čo Rusi vytvárajú – ide o skupinu pozostávajúcu z vyše 100.000 ľudí," uviedol Pavľuk.



"Nemusí to byť nevyhnutne ofenzíva. Možno to využijú na doplnenie svojich jednotiek, ktoré strácajú bojaschopnosť. Existuje však možnosť, že začiatkom leta budú mať k dispozícii určité sily na vykonanie útočných operácií v jednom zo smerov," dodal.



Pavľuk priznal, že Rusko má v súčasnosti na bojisku prevahu a "nespomaľuje" svoj postup v okolí priemyselného mesta Avdijivka, ktoré padlo do rúk ruských síl vo februári.