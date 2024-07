Rusko musí vedieť, čo Zelenskyj myslí pod mierovým summitom

Moskva 16. júla (TASR) - Ruská federácia musí najprv pochopiť, čo má ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky na mysli, keď hovorí o druhom mierovom summite a až potom prípadne aj prijme pozvanie na rozhovory, uviedol v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Peskov, citovaný agentúrou AFP, objasnil, že prvé podobné stretnutie, ktoré sa konalo v júni vo švajčiarskom turistickom stredisku Bürgenstock, "v skutočnosti nebolo mierovým summitom". "Takže možno je potrebné najprv pochopiť, čo mal Zelenskyj na mysli, keď povedal, že Rusko by sa malo zúčastniť na druhom mierovom summite", uviedol Peskov na margo vojny, ktorú rozpútalo Ruskom 24. februára 2022 a ktorá sa oficiálne naďalej označuje za tzv. špeciálnu vojenskú operáciu.



Zelenskyj v pondelok uviedol, že jeho cieľom je do novembra tohto roka pripraviť všetky prvky mierového plánu, aby mohol Kyjev zvolať v poradí druhý mierový summit. Kyjev pripustil, že na nasledujúcu schôdzku o mieri by mohol pozvať aj predstaviteľov Ruska.



Na summitu do Bürgenstocku pricestovali zástupcovia 92 krajín.