Muž v Rusku sa pokúsil upáliť, nechcel ísť na front

Moskva 27. septembra (TASR) - Nezávislý ruský denník Novaja gazeta informoval o prípade muža, ktorý sa pokúsil upáliť, keďže mu hrozilo povolanie do vojny na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Novaja gazeta zverejnila v pondelok videozáznam z bezpečnostnej kamery zachytávajúci priebeh incidentu. Na videu vidno osobu, ktorá sa poliala neznámou tekutinou a následne vzbĺkla.



Podľa očitých svedkov sa muž pokúsil upáliť na autobusovej stanici v meste Riazaň, nachádzajúcom zhruba 200 kilometrov juhovýchodne od Moskvy, pričom kričal, že nechce ísť na front.



Plamene uhasili policajti a zraneného muža previezli do nemocnice. O jeho zdravotnom stave kolujú protichodné správy. Oficiálne informácie o udalosti, ku ktorej došlo ešte v nedeľu, ruské úrady doposiaľ nezverejnili, píše DPA.



Šéf Kremľa Vladimir Putin vyhlásil minulý týždeň v stredu čiastočnú mobilizáciu záložníkov. Reagoval tak na najnovšie neúspechy ruskej armády vo vojne na Ukrajine, ktorú Moskva začala pred siedmimi mesiacmi. Oficiálne sa na front má povolať 300.000 Rusov, podľa niektorých pozorovateľov ich však môže byť napokon aj oveľa viac.



Putinovo vyhlásenie vyvolalo u mnohých ruských občanov paniku. Už niekoľko dní dochádza v celej krajine k protestom a útokom na náborové strediská, zatiaľ čo mnohí muži v odvodovom veku sa pokúšajú odcestovať do zahraničia.



V meste Tarusa ležiacom zhruba 130 kilometrov južne od Moskvy hodili doposiaľ neznámi páchatelia zápalnú fľašu na budovu náborového strediska. V ruskej republike Dagestan na Kaukaze, kde v nedeľu došlo k väčším demonštráciám, zatkli približne 120 ľudí.