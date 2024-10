V Rusku odsúdili muža za pokus odovzdať tajomstvá CIA

Moskva 29. októbra (TASR) - Ruský súd poslal na 13 a pol roka do väzenia IT špecialistu na základe obvinenia z vlastizrady, uviedla v utorok Federálna bezpečnostná služba (FSB). Muž sa podľa nej pokúšal odovzdať štátne tajomstvá americkej Ústrednej spravodajskej službe (CIA). TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Ruské médiá informovali, že Firuz Dodabojev, narodený v roku 1977 v Tadžikistane, má okrem ruského aj americké občianstvo.



Na zverejnenom videu vidieť, že muža zadržali v blízkosti lesa v októbri 2022, keď podľa FSB chcel odovzdať utajované informácie získané nezákonným spôsobom predstaviteľovi americkej spravodajskej služby a na tento účel nadviazal kontakt so CIA.



FSB tvrdí, že Dodabojev svoju vinu priznal. Súd mu okrem trestu odňatia slobody uložil aj pokutu vo výške 300.000 rubľov (zhruba 2560 eur).



Ďalšie podrobnosti napríklad o tom, aké informácie údajne získal a snažil sa poskytnúť CIA, zverejnené neboli. Americká služba sa k tomu bezprostredne nevyjadrila a podľa Reuters nebolo možné kontaktovať ani samotného Dadobojeva.



Rádio Sloboda (RFE/RL) konštatuje, že počet prípadov údajnej vlastizrady v Rusku stúpa, odkedy prezident Vladimir Putin vo februári 2022 nariadil ruským silám vtrhnúť na Ukrajinu. Šéf Kremľa minulý rok podpísal zákon, ktorý sprísňuje trest za vlastizradu na doživotie.