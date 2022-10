Rusko: Na budovu v Irkutsku sa zrútila stíhačka, zahynuli 2 piloti

Moskva 23. októbra (TASR) - Ruská stíhačka sa v nedeľu zrútila na obytnú budovu v meste Irkutsk, ktoré sa nachádza na Sibíri. Pri nehode zahynuli dvaja piloti. Uviedol to gubernátor Irkutskej oblasti Igor Kobzev, informuje TASR podľa správ agentúr AP, AFP a Reuters.



Stíhačka sa zrútila na dvojposchodovú drevenú budovu v meste, napísal Kobzev v príspevku na sociálnej sieti Telegram. Dodal, že pri nehode zahynuli dvaja piloti. Podľa jeho slov nikto z miestnych obyvateľov neutrpel zranenia.



Miestna pobočka ruského ministerstva pre mimoriadne situácie uviedla, že išlo o stíhačku typu Su-30, ktorá absolvovala cvičný let.



Tento týždeň ide už o druhú nehodu ruského bojového lietadla v obytnej oblasti. V prístavnom meste Jejsk na pobreží Azovského mora narazil v pondelok ruský stíhací bombardér Su-34 počas cvičného letu do deväťposchodovej budovy, v ktorej bývalo približne 600 ľudí. Tento incident si vyžiadal najmenej 15 obetí. Vyšetrovací výbor Ruskej federácie uviedol, že túto nehodu pravdepodobne spôsobila technická porucha.