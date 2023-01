Rusko: Na cvičeniach s Čínou a JAR bude loď s hypersonickými strelami

Moskva 23. januára (TASR) – Ruská vojenská loď vyzbrojená novou generáciou hypersonických striel sa zúčastní na spoločných cvičeniach s námornými silami Číny a Juhoafrickej republiky (JAR). S odvolaním sa na ruskú štátnu tlačovú agentúru TASS o tom informovala agentúra Reuters.



Ide o prvú oficiálnu zmienku o účasti fregaty Admirál Gorškov, ktorá je vybavená strelami Cirkon (Zirkón) na februárových manévroch.



Zmienené rakety podľa Ruska dosahujú deväťnásobok rýchlosti zvuku a majú dolet viac ako 1000 kilometrov. Sú ústrednou zložkou ruského hypersonického arzenálu spolu s klzákom Avangard, ktorý zaradili do bojovej služby v roku 2019.



Juhoafrická armáda vo štvrtok oznámila, že námorné cvičenia neďaleko miest Durban a Richards Bay sa budú konať 17. – 27. februára s cieľom "posilniť už rozvíjajúce sa vzťahy medzi Juhoafrickou republikou, Ruskom a Čínou".



Budú to druhé vojenské cvičenia v JAR za účasti týchto troch krajín. Prvé sa uskutočnili v roku 2019.



Loď Admirál Gorškov tento mesiac absolvovala cvičenia v Nórskom mori po tom, čo ju ruský prezident Vladimir Putin vyslal do Atlantického oceánu ako signál Západu, že Moskva neustúpi vo vojne na Ukrajine.



Rusko považuje hypersonické zbrane za spôsob, ako preniknúť cez čoraz dômyselnejšiu americkú protiraketovú obranu, ktorá by podľa Putinovho varovania mohla byť jedného dňa schopná zostreliť ruské jadrové strely.



Čína, Rusko a USA sa pretekajú vo vývoji hypersonických zbraní, vnímaných ako výhoda voči protivníkovi vzhľadom na svoju rýchlosť a ťažšie zisťovanie, doplnil Reuters.