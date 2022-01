Na ISS tento rok poletí momentálne jediná aktívna ruská kozmonautka

Moskva 20. januára (TASR) - V súčasnosti jediná ruská kozmonautka v aktívnej službe Anna Kikinová odletí v septembri v rakete Sojuz na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS), avizovala vo štvrtok ruská vesmírna agentúra Roskosmos.



Tridsaťsedemročná inžinierka Kikinová bude piatou profesionálnou kozmonautkou z Ruska alebo bývalého Sovietskeho zväzu, ktorá poletí do vesmíru, všíma si agentúra AFP.



Roskosmos vlani uviedol, že Kikinová poletí už v auguste na rakete americkej spoločnosti SpaceX v súlade s dohodou medzi ruskou agentúrou a americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA).



Ak však táto dohoda z akejkoľvek príčiny prepadne, tak Kikinová poletí o mesiac neskôr na ruskej rakete Sojuz. Profesionálna ruská kozmonautka letela do vesmíru naposledy v roku 2014. Bola ňou Elena Serovová a na ISS strávila 167 dní.



Vôbec prvou ženou vo vesmíre sa 16. júna 1963 stala ruská kozmonautka Valentina Tereškovová. Druhou ženou vo vesmíre sa viac ako 20 rokov po Tereškovovej stala v roku 1984 Ruska Svetlana Savická, ktorá však ako prvá žena na svete vystúpila do voľného kozmického priestoru.



Vlani v októbri na ISS zavítala nie profesionálna kozmonautka, ale herečka Julija Peresiľdová, ktorá tam 12 dní spolu s režisérom Klimom Šipenkom natáčala materiál pre vôbec prvý hraný film, ktorý vznikol vo vesmíre, pripomína AFP.