Rusko uvalilo na juhokórejskú podnikateľku 30-ročný zákaz vstupu

Soul 18. apríla (TASR) - Juhokórejskej podnikateľke zamietli ruské úrady vstup do krajiny a následne na ňu uvalili 30-ročný zákaz vstupu. Incident zrejme nesúvisí s bilaterálnymi vzťahmi medzi obomy krajinami, ktoré sa zhoršili v súvislosti s vojnou Moskvy na Ukrajine, uviedol vo štvrtok predstaviteľ Soulu. TASR sa odvoláva na agentúru Jonhap.



Žena viac ako 20 rokov podnikala v Rusku. Minulý mesiac jej zamietli vstup do krajiny a následne dostala zákaz vstupu až do roku 2054. Ruské úrady podľa nej ako dôvod odmietnutia vstupu uviedli len "štátne tajomstvo". Dodala, že zákaz prišiel po zamietnutí jej žiadosti o získanie trvalého pobytu ruskými imigračnými úradmi.



"O tomto prípade vieme. Nemyslíme si, že tento prípad má veľa spoločného so vzťahmi medzi Južnou Kóreou a Ruskom," povedal hovorca juhokórejského ministerstva zahraničných vecí. Ďalšie podrobnosti odmietol poskytnúť s odvolaním sa na obavy o ochranu súkromia.



Bilaterálne vzťahy medzi krajinami ochladli, keď sa Južná Kórea pripojila k sankciám proti Rusku v súvislosti s jeho inváziou na Ukrajinu. Rusko označilo Južnú Kóreu za jednu z nepriateľských krajín a vyzvalo na zrušenie série hospodárskych sankcií, ktoré Soul uvalil na Moskvu.