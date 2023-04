Na ruskej Kamčatke vybuchla sopka, môže ohroziť leteckú dopravu

Moskva 11. apríla (TASR) — Na ruskom polostrove Kamčatka v utorok vybuchla sopka Šiveluč, ktorá vychrlila mohutný oblak vulkanického popola. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na Kamčatský tím pre výskum vulkanických erupcií (KVERT). Erupcia môže predstavovať riziko pre lietadlá prelietajúce nad danou oblasťou, varoval KVERT.



"Extruzívna (povrchová) erupcia sopky pokračuje. Kedykoľvek môžu nastať výbuchy popola až do výšky 15 kilometrov nad úrovňou hladiny mora," uvádza sa vo vyhlásení vulkanológov.



Prebiehajúca sopečná aktivita by mohla mať podľa nich negatívny dosah na leteckú prepravu vrátane medzinárodnej, keďže sopečný popol sa dostal už stovky kilometrov smerom na sever a juhozápad.



Kamčatské úrady vyzvali miestnych obyvateľov, aby zostali doma a nevychádzali von, ak to nie je nevyhnutné.



Na Kamčatke je približne 160 sopiek, ale iba asi dve desiatky z nich sú aktívne. Sopečná oblasť je zapísaná v zozname lokalít Svetového dedičstva UNESCO. Vulkán Šiveluč má podľa informácií tímu KVERT 60.000 až 70.000 rokov a je jedným z najväčších na Kamčatke.



Polostrov Kamčatka je len riedko osídlený - Globálny program pre vulkanizmus (GVP) odhaduje, že v okruhu 100 kilometrov od sopky Šiveluč žije menej než 12.000 ľudí.