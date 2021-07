Na Kamčatke zmizlo z radarov lietadlo s 28 ľuďmi na palube

Moskva 6. júla (TASR) - Lietadlo Antonov An-2 s minimálne 28 osobami na palube zmizlo v utorok z radarov na polostrove Kamčatka na ruskom Ďalekom východe. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na správy ruských médií.



"Stroj An-2 zmizol z radaru. Zisťujeme, čo sa stalo," uviedol pre agentúru TASS hovorca regionálnej pobočky ruského ministerstva pre mimoriadne situácie.



Lietadlo An-26 odštartovalo z hlavného mesta Kamčatského kraja Petropavlovsk-Kamčatskij a smerovalo do mesta Palana, ktoré sa nachádza v severnej časti polostrova.



Podľa rôznych informácií sa na palube stroja nachádzalo 28 alebo 29 ľudí vrátane šiestich členov posádky. V lietadle sa nachádzali jedno alebo dve deti.



Nemenovaný zdroj pre TASS uviedol, že sa lietadlo zrejme zrútilo do mora. Agentúra Interfax zase citovala iný zdroj, podľa ktorého stroj havaroval v blízkosti uhoľnej bane pri meste Palana.



Do pátracej operácie po lietadle sa zapojili minimálne dva vrtuľníky.