Rusko: Na Kerčskom moste bola čiastočne obnovená automobilová doprava

Moskva 18. júla (TASR) - Na Kerčskom moste, ktorý spája Rusko s anektovaným ukrajinským polostrovom Krym, sa v noci na utorok podarilo obnoviť automobilovú dopravu v jednom jazdnom pruhu. Uviedol to ruský vicepremiér Marat Chusnullin po tom, ako bol tento most v pondelok poškodený pri útoku, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Automobilová doprava na Krymskom moste bola obnovená v reverznom režime v pravom jazdnom pruhu," napísal Chusnullin v príspevku na platforme Telegram.



Moskvou dosadené úrady na Kryme však v utorok z dôvodu nepriaznivého počasia pozastavili prevádzku trajektov, napísali ruské médiá.



Útok na Kerčský most sa odohral v pondelok ráno, zahynuli pri ňom dvaja civilisti a jedna maloletá osoba utrpela zranenia. Ruský prezident Vladimir Putin uviedol, že ide o teroristický čin, za ktorým podľa neho stojí Ukrajina.