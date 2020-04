Na Kurilských ostrovoch sa prebudila sopka Ebeko

Južno-Sachalinsk 29. apríla (TASR) - Na jednom z Kurilských ostrovov na ruskom Ďalekom východe sa prebudila k životu sopka Ebeko. Vulkán na ostrove Paramušir vychrlil popol do výšky 3,5 kilometra nad hladinou mora, uviedol v stredu Kamčatský tím pre výskum vulkanických erupcií (KVERT).



Vietor odniesol popol desať kilometrov juhovýchodným smerom od krátera, čo si vynútilo vyhlásenie oranžového stupňa nebezpečenstva. Ide o jeden z najvyšších stavov pohotovosti pre lietadlá a znamená to, že sopka je veľmi aktívna, s vysokou pravdepodobnosťou erupcie, vysvetľuje agentúra TASS.



Spad sopečného popola nahlásili z neďalekého mesta Severo-Kurilsk, avšak pre miestnych obyvateľov to nepredstavuje žiadne riziko, uviedol Inštitút vulkanológie a seizmológie ďalekovýchodnej pobočky Ruskej akadémie vied.



Na fotografiách a videozáznamoch, ktoré zverejnili obyvatelia mesta Severo-Kurilsk, vidno cesty, vozidlá, dvory a domy pokryté sopečným popolom.



Sopka Ebeko s výškou 1156 metrov sa nachádza v severnej časti Paramuširu a jej zvýšenú aktivitu naposledy zaznamenali v polovici novembra 2016.