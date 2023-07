Na nahradenie vagnerovcov nie je potrebná mobilizácia, tvrdia Rusi

Moskva 3. júla (TASR) - Na nahradenie bojovníkov súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny, ktorí sa po krátkom pokuse o vzburu stiahli z bojísk na Ukrajine, nie je potrebná ďalšia mobilizácia záložníkov. V pondelok to uviedol predseda branného výboru ruskej Štátnej dumy Andrej Kartapolov, informuje agentúra AFP.



Šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin pre spory s vedením ruskej armády inicioval tzv. "pochod spravodlivosti" na Moskvu, ktorý sa začal večer 23. júna. Nasledujúci deň vagnerovci obsadili Rostov nad Donom a dostali sa až do Lipeckej oblasti neďaleko Moskvy.



Vzbura sa skončila dohodou medzi Prigožinom a ruským vedením. Podľa nej žoldnieri, ktorí sa rozhodli zostať vo Vagnerovej skupine, budú môcť "odísť do Bieloruska". Ďalší mali dostať ponuku podpísať zmluvu a stať sa príslušníkom regulárnej ruskej armády.



"V strednodobej a dlhodobej perspektíve vôbec nehrozí pokles bojového potenciálu... V čase, keď došlo k pokusu o rebéliu, sa na fronte nenachádzali žiadni vojaci vagnerovcov, všetci boli na základniach," vyhlásil Kartapolov. Dodal, že čo sa týka nahradenia vagnerovcov ďalšími vojakmi, "vždy sa niekto nájde".



AFP pripomína, že ruský prezident Vladimir Putin vlani v septembri v Rusku vyhlásil čiastočnú mobilizáciu. Podľa ruského ministra obrany Sergeja Šojgua malo byť na základe tohto rozhodnutia mobilizovaných 300.000 záložníkov ruských ozbrojených síl. Nariadenie šéfa Kremľa však vyvolalo hromadný odliv mužov z Ruska, ktorí sa chceli vyhnúť odvedeniu. Putin opakovane deklaroval, že ďalšia fáza mobilizácie nie je potrebná.