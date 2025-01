Ukrajina:Rusi nasadili na odstránenie ropnej katastrofy dobrovoľníkov

Moskva 16. januára (TASR) - Vykurovací olej z ropného tankera Volgoneft-239 bude odčerpaný do konca januára, uviedlo ruské ministerstvo dopravy. Ukrajinská vláda tvrdí, že ruské úrady povolávajú na čistenie pobrežia aj študentov v okupovaných oblastiach. TASR o tom informuje podľa agentúry TASS a webu The Maritime Executive.



K vraku lode na plytčine v Kerčskom prielive už vybudovali dočasný násyp a bariéry okolo zadnej časti, aby sa zabránilo úniku mazutu do mora. Ruské ministerstvo dopravy uviedlo, že doteraz odstránilo asi 1236 ton zmesi s obsahom ropy. Na likvidáciu materiálu boli vybrané dve miesta v Krasnodarskom kraji, kam sa prepraví po železnici.



Rusko federálny stav núdze pre únik ropy vyhlásilo 26. decembra. Ukrajinská vláda tvrdí, že ruské úrady povolávajú študentov v okupovaných oblastiach na čistenie pobrežia po ropnej katastrofe. Ukrajinské Centrum národného odporu uvádza, že ukrajinskí študenti boli poslaní do Krasnodaru a na Krym, ale neboli im poskytnuté ochranné prostriedky na upratovanie a v súčasnosti prebieha ďalší nábor.



Potrebu neustáleho čistenia si vynucuje šírenie ropnej katasrofy. Ruskom vymenovaný guvernér na anektovanom Kryme Sergej Aksenov minulý týždeň informoval, že znečistenie na polostrove môže byť rovnako závažné, ako zažíva pobrežie v Krasnodarskej oblasti.



Podľa webu Moscow Times (MT) v čiernomorskom prístavnom meste Anapa zomrel 17-ročný študent, ktorý sa pravdepodobne nadýchal toxických výparov počas dobrovoľníckej práce pri čistení pobrežia. Smrť Alexandra Komina v stredu potvrdila Strojnícka odborná škola v Anape. Web MT uviedol, že mal trpieť chronickou astmou a súdni experti údajne zisťujú, či sa na jeho smrti nepodieľali aj výpary z úniku ropy.



Technicky zastarané tankery Volgoneft nevhodné pre plavbu na rozbúrenom mori stroskotali v decembri v silnej búrke v Kerčskom prielive. Volgonefť-212 sa potopil a Volgonefť-239 uviazol na plytčine pri meste Taman. Oba viezli asi 4000 ton mazutu, ťažkého vykurovacieho oleja, ktorý tuhne pri izbovej teplote. Do mora uniklo podľa Ruska 2400 ton ropných produktov, iné zdroje únik odhadujú na 3700 ton. Ropné znečistenie už zabilo tisícky vtákov a niekoľko desiatok delfínov.