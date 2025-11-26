< sekcia Zahraničie
Rusko: Na okupovaných územiach Ukrajiny musíme upevniť ruskú identitu
Vyplýva to z dokumentu „Stratégia národnej politiky Ruska v období do roku 2036“ podpísaného ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Autor TASR
Moskva 26. novembra (TASR) - Ruské úrady musia upevňovať postavenie ruštiny a posilňovať ruskú identitu na ukrajinských územiach, ktoré Moskva anektovala. Vyplýva to z dokumentu „Stratégia národnej politiky Ruska v období do roku 2036“ podpísaného ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý zverejnili v utorok. Dokument vyzýva na prijatie opatrení, aby sa do roku 2036 ako Rusi identifikovalo 95 percent obyvateľov týchto území. Upozornila na to agentúra Reuters, informuje TASR.
Prezident Putin vo februári 2022 začal celoplošnú inváziu na Ukrajinu, ktorej deklarovaným cieľom bola okrem iného aj ochrana ruskojazyčného obyvateľstva na východe Ukrajiny. Podľa Moskvy bolo diskriminované.
Rusko následne v čiastočne okupovanej Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti usporiadalo nezákonné a zmanipulované referendá. Na ich základe tieto regióny anektovalo, hoci ich úplne neovládalo.
Vo zverejnenom dokumente sa uvádza, že zabezpečenie kontroly nad týmito oblasťami „vytvorilo podmienky na obnovenie jednoty historických území ruského štátu“. Je preto nevyhnutné „prijať dodatočné opatrenia na posilnenie celkovej ruskej občianskej identity“, upevniť používanie ruského jazyka a bojovať proti „úsiliu nepriateľských zahraničných aktérov destabilizovať medzietnické a medzináboženské vzťahy a vytvoriť rozkol v spoločnosti“.
„Výsledky implementácie tejto stratégie budú hodnotené prostredníctvom monitorovania dosiahnutých cieľových ukazovateľov do roku 2036: úroveň celkovej ruskej občianskej identity (občianskeho sebauvedomenia) – najmenej 95 percent,“ uvádza sa v dokumente.
