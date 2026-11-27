< sekcia Zahraničie
Rusko na pol roka zakázalo vývoz pohánky
Vláda zároveň zrušila päťpercentné vývozné clá na hrach, cícer a šošovicu.
Autor TASR
Moskva 27. novembra (TASR) - Ruská vláda zaviedla na šesť mesiacov zákaz vývozu pohánky. Toto opatrenie má podľa nej pomôcť udržať stabilitu na domácom trhu s potravinami. Prichádza v čase poklesu rozlohy pestovateľských plôch, produkcie a zásob tejto plodiny, informoval exilový spravodajský web Meduza.
Pohánka patrí v Rusku medzi základné potraviny a jej dostupnosť má aj spoločenský rozmer: v minulosti jej nedostatok alebo prudké zdražovanie opakovane mali za následok panické nakupovanie. Plodina sa tak v Rusku stala aj symbolom obáv obyvateľstva z ekonomickej situácie.
Zákaz vývozu tejto komodity sa nebude vzťahovať na krajiny, ktoré sú členmi Eurázijskej ekonomickej únie, ani na humanitárnu pomoc poskytovanú cudzím štátom na základe rozhodnutí ruskej vlády.
Vláda zároveň zrušila päťpercentné vývozné clá na hrach, cícer a šošovicu. Zdôvodnila to výrazným poklesom vývozných cien týchto plodín. Nulové colné sadzby majú podľa vlády zvýšiť konkurencieschopnosť ruskej produkcie na zahraničných trhoch.
V Rusku v roku 2026 osiali pohánkou približne 708.000 hektárov, zatiaľ čo v predchádzajúcom roku to bolo 751.000 hektárov. Podľa údajov ruského štatistického úradu Rosstat ide o najmenšiu osiatu plochu od roku 1990.
Najväčším dovozcom ruskej pohánky sa v roku 2026 stala Čína. Za necelý rok tam Rusko vyviezlo približne 157.000 ton tejto plodiny v hodnote 56 miliónov dolárov (51 miliónov eur).
Rusko naposledy zakázalo vývoz pohánky v roku 2021. Vtedy zákaz platil od 5. júna do 31. augusta.
Pohánka patrí v Rusku medzi základné potraviny a jej dostupnosť má aj spoločenský rozmer: v minulosti jej nedostatok alebo prudké zdražovanie opakovane mali za následok panické nakupovanie. Plodina sa tak v Rusku stala aj symbolom obáv obyvateľstva z ekonomickej situácie.
Zákaz vývozu tejto komodity sa nebude vzťahovať na krajiny, ktoré sú členmi Eurázijskej ekonomickej únie, ani na humanitárnu pomoc poskytovanú cudzím štátom na základe rozhodnutí ruskej vlády.
Vláda zároveň zrušila päťpercentné vývozné clá na hrach, cícer a šošovicu. Zdôvodnila to výrazným poklesom vývozných cien týchto plodín. Nulové colné sadzby majú podľa vlády zvýšiť konkurencieschopnosť ruskej produkcie na zahraničných trhoch.
V Rusku v roku 2026 osiali pohánkou približne 708.000 hektárov, zatiaľ čo v predchádzajúcom roku to bolo 751.000 hektárov. Podľa údajov ruského štatistického úradu Rosstat ide o najmenšiu osiatu plochu od roku 1990.
Najväčším dovozcom ruskej pohánky sa v roku 2026 stala Čína. Za necelý rok tam Rusko vyviezlo približne 157.000 ton tejto plodiny v hodnote 56 miliónov dolárov (51 miliónov eur).
Rusko naposledy zakázalo vývoz pohánky v roku 2021. Vtedy zákaz platil od 5. júna do 31. augusta.