Na protestoch za prepustenie Navaľného zadržali už vyše 300 ľudí

Na archívnej snímke ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj, 2. februára 2021 v Moskve. Foto: TASR/AP

Moskva 21. apríla (TASR) - Už viac ako 300 protestujúcich zadržala v stredu polícia na demonštráciách v ruských mestách na podporu väzneného opozičného politika Alexeja Navaľného, ktorý už tri týždne drží hladovku a je v zlom zdravotnom stave. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na nezávislú monitorovaciu a ľudskoprávnu organizáciu OVD-Info.Protesty v Moskve a Petrohrade sa majú začať o 19.00 h miestneho času (18.00 h SELČ). Moskovské hlavné námestie neďaleko Kremľa uzavreli a v centre mesta rozmiestnili desiatky policajných vozidiel. Už predtým vyšli do ulíc davy ľudí na Ďalekom východe krajiny - v oblasti Uralu a na Sibíri v mestách Novosibirsk, Irkutsk a Tomsk -, ktorí skandovali heslá kritické voči prezidentovi Vladimirovi Putinovi a požadovali Navaľného prepustenie. Podľa údajov OVD-Info zadržali už najmenej 325 ľudí.Navaľného spojenci na Twitteri zverejnili videá, na ktorých počuť protestujúcich na námestiach veľkých miest kričať slogany ako napríklad "" či "". Protestujúci obviňujú štátnych predstaviteľov z porušovania ľudských práv a tvrdia, že kritik Kremľa Navaľnyj bol uväznený z pomsty za jeho vyjadrenia. "" povedal pre AFP jeden z protestujúcich vo Vladivostoku.Členovia Navaľného Fondu boja s korupciou (FBK), ktorý chce prokuratúra označiť za "" organizáciu, uviedli, že aktuálne protestné zhromaždenia môžu byť na nadchádzajúce roky tými poslednými. FBK ich zvolal v súvislosti so zhoršujúcim sa zdravotným stavom Navaľného a mali by sa konať v 180 mestách. Ruská polícia v stredu ráno v Moskve pred začatím protestov zadržala Navaľného hlavnú spolupracovníčku Ľubov Soboľovú a hovorkyňu Kiru Jarmišovú.," povedal pre agentúru AP Vladimir Ašurkov, výkonný riaditeľ FBK.Navaľného v pondelok premiestnili z trestaneckej kolónie vo Vladimirskej oblasti, približne 100 kilometrov východne od Moskvy, do zdravotníckeho zariadenia v inej kolónii v tej istej oblasti.Jeho lekári ešte v sobotu informovali, že stav 44-ročného Navaľného je kritický a čoraz viac mu hrozí zlyhanie obličiek, pričom prakticky kedykoľvek u neho môže nastať zastavenie srdcovej činnosti a teda aj smrť.Opozičného politika zatkli v januári hneď po príchode do Ruska z Nemecka, kde sa niekoľko mesiacov liečil a zotavoval po takmer smrteľnej otrave nervovoparalytickou látkou.Navaľnyj si odpykáva dva a pol roka v trestaneckej kolónii za porušenie pravidiel podmienečného trestu, ktorý dostal za spreneveru. Navaľnyj vyhlasuje, že ide o politicky motivovanú kauzu.