Rusko: Na rozhodnutie Fínska vpustiť USA na základne zareagujeme

Moskva 3. júla (TASR) - Rusko bude reagovať na rozhodnutie Fínska, ktoré na základe obrannej dohody so Spojenými štátmi umožní svojmu spojencovi prístup na svoje vojenské základne, uviedol v stredu zástupca hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Andrej Nastasin. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Môžem len potvrdiť, že Rusko nenechá bez odozvy vojenské zoskupenie NATO na našich hraniciach, ktoré ohrozuje bezpečnosť Ruskej federácie," povedal Nastasin a dodal, že Rusko prijme potrebné opatrenia, a to aj vojensko-technického charakteru, aby podľa jeho slov "čelilo agresívnym rozhodnutiam Fínska, ako i jeho spojencov z NATO".



Fínsky parlament v pondelok schválil dohodu so Spojenými štátmi o spolupráci v oblasti obrany. Dohoda okrem iného dáva americkej armáde prístup k 15 základniam a výcvikovým priestorom vo Fínsku. Vlády oboch krajín podpísali dohodu ešte vlani v decembri vo Washingtone.



Dokument je zameraný na posilnenie bezpečnostných a obranných kapacít Fínska, na ktorého území bude môcť armáda USA tiež skladovať vojenský materiál. Posilniť sa má aj spolupráca oboch krajín v krízových situáciách.