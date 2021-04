Rusko na šesť mesiacov zatvorí niektoré oblasti Čierneho mora

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Moskva 16. apríla (TASR) - Rusko zakáže až do konca októbra plavby zahraničných vojenských a oficiálnych štátnych lodí v niektorých oblastiach Čierneho mora. V piatok o tom informovala ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti. Tento krok zrejme ešte viac zvýši napätie s Ukrajinou a s jej západnými spojencami, napísala agentúra AFP.Napätie medzi Moskvou a Kyjevom sa vystupňovalo v posledných týždňoch po zosilnení bojov medzi ukrajinskou armádou a proruskými separatistami na východe Ukrajiny.Rusko tiež zhromaždilo veľký počet svojich vojakov pri severnej a východnej hranici Ukrajiny a na Krymskom polostrove, ktorý Moskva anektovala v roku 2014. Tento týždeň Rusko usporiadalo aj námorné vojenské cvičenia v Čiernom mori." citovala RIA Novosti vyhlásenie ministerstva obrany.Obmedzenia sa budú týkať západného cípu Krymu, južného pobrežia polostrova od prístavného mesta Sevastopol po letovisko Hurzuf a "" pri Kerčskom polostrove neďaleko Opukskej prírodnej rezervácie.Posledná oblasť sa nachádza neďaleko Kerčského prielivu, ktorý spája Čierne more s Azovským morom a je mimoriadne dôležitý pre vývoz obilia a ocele z Ukrajiny.Kerčský prieliv sa stal v roku 2018 dejiskom konfrontácie po tom, čo Rusko zadržalo tri ukrajinské lode za údajné narušenie jeho teritoriálnych vôd.Ukrajina mohla voľne využívať Kerčský prieliv pre plavby, tak ako Rusko, až do roku 2014 - vtedy však Rusko po anektovaní Krymu začalo úplne ovládať túto vodnú cestu.Cez Kerčský prieliv vedie aj drahý 19-kilometrový most, spájajúci Krym s pevninou Ruska, ktorý Moskva otvorila v roku 2018.Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok odsúdilo obmedzenia plavieb, ktoré boli najprv začiatkom tohto týždňa ohlásené bez akýchkoľvek konkrétnych detailov, a označilo to za "".Takisto zdôraznilo, že na základe Dohovoru OSN o morskom práve "".