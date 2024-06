Na Sibíri sú rozsiahle požiare, dym vidno aj z vesmíru

Moskva 27. júna (TASR) - Severovýchod Ruska zasiahli rozsiahle lesné požiare, zúria na 619.000 hektároch pôdy a na celkovo 176 miestach. Ide o oblasti, ktoré boli zničené aj v roku 2021. Na základe správy agentúry DPA informuje TASR.



Požiare sú v arktickej oblasti a produkujú obrovské množstvo dymu, ktorý je viditeľný aj na snímkach z vesmíru. Množstvo emisií skleníkových plynov, ako sú CO2 a metán, je tretie najvyššie za posledných 20 rokov. Vyššie boli len v rokoch 2019 a 2020. Teploty v postihnutej oblasti Jakutska sú dlhodobo nadpriemerne vysoké, pridalo sa aj sucho. Spolu so silným vetrom to vedie k rýchlemu šíreniu ohňa.



Hasiči bojujú v ťažko dostupnom teréne, majú aj nedostatok personálu a financií. Na hasenie nasadili 1.500 hasičov, no neustále vznikajú nové požiare.



Situáciu podľa vedcov zhoršujú klimatické zmeny. Arktída sa otepľuje rýchlejšie ako zvyšok planéty a podmienky sú tak priaznivejšie pre vznik a šírenie lesných požiarov. Dym navyše znižuje kvalitu ovzdušia, urýchľuje topenie snehu a ľadu a produkuje CO2, čím ďalej poškodzuje celkovú klímu.