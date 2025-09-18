< sekcia Zahraničie
Rusko na súde OSN napadlo rozhodnutie o účasti na zostrelení letu MH17
Let MH17 podľa predchádzajúceho rozsudku holandského súdu zasiahla v júli 2014 raketa z ruského odpaľovacieho systému BUK.
Autor TASR
Moskva 18. septembra (TASR) - Rusko vo štvrtok na Medzinárodnom súdnom dvore (MSD) OSN napadlo rozhodnutie Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) o účasti na zostrelení letu MH17 spoločnosti Malaysia Airlines v júli 2014 nad východom Ukrajiny. S odvolaním sa na oznámenie ministerstva zahraničných vecí o tom informovala agentúra TASS, píše TASR.
Zodpovednosť za zostrelenie lietadla Boeing 777 smerujúceho z Amsterdamu do Kuala Lumpur, pri ktorom zahynulo všetkých 298 ľudí na palube, v minulosti Rusku pripísal holandský súd a Európsky súd pre ľudské práva. V máji tohto roka tak spravila aj organizácia ICAO, ktorá okrem toho Rusku nariadila rokovať s Austráliou a Holandskom o poskytnutí odškodného.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí označilo rozhodnutie ICAO za nepodložené a v súlade s článkom 84. dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve sa obrátilo na MSD so sídlom v Haagu. Tento článok umožňuje zmluvným stranám podať odvolanie proti rozhodnutiu Rady ICAO.
„Dúfame, že Medzinárodný súdny dvor OSN preukáže voči tomuto mediálne sledovanému prípadu mimoriadne nestranný prístup,“ uvádza sa vo vyhlásení rezortu diplomacie.
Let MH17 podľa predchádzajúceho rozsudku holandského súdu zasiahla v júli 2014 raketa z ruského odpaľovacieho systému BUK. Došlo k tomu nad ukrajinskou Doneckou oblasťou, kde proruskí separatisti bojovali proti ukrajinským silám.
Holandský súd v tomto prípade odsúdil v novembri 2022 troch mužov na doživotie a jedného oslobodil. Rusi Igor Girkin, Sergej Dubinskij a Ukrajinec Leonid Charčenko, odsúdení v neprítomnosti, boli uznaní za vinných z vraždy a úmyselného spôsobenia havárie lietadla, za čo dostali doživotný trest odňatia slobody. Štvrtého obžalovaného, Rusa Olega Pulatova, súd oslobodil pre nedostatok dôkazov.
