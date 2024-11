Rusko na Ukrajine obsadilo ďalšiu dedinu

Kyjev 14. novembra (TASR) - Rusko vo štvrtok oznámilo, že dobylo ďalšiu dedinu na východe Ukrajiny. Približuje sa tak k mestu Kurachove, ktorému hrozí obkľúčenie. Ofenzívu vedie aj v Charkovskej oblasti, kde postupuje na strategicky dôležité mesto Kupiansk. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a AFP.



Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jeho jednotky dobyli dedinu Voznesenka severne od Kurachove. To leží západne od Donecka a pred spustením celoplošnej ruskej ofenzívy malo približne 20.000 obyvateľov. Mesto je do veľkej miery zničené a väčšina ľudí ho opustila.



Ruské jednotky aktuálne ovládajú územia na severe, východe a juhu mesta, ktoré leží na brehu Kurachovskej vodnej nádrže. Ukrajinskí predstavitelia v pondelok upozornili, že Rusi pravdepodobne hrádzu poškodili a v riekach a potokoch v okolí mesta stúpa hladina vody. Podľa vojenských blogerov stratila nádrž už polovicu svojho objemu.



Podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) ruské sily kontrolujú približne 15 percent územia mesta a ukrajinská armáda uviedla, že v jeho okolí dochádza každý deň k veľkému počtu zrážok s ruskými jednotkami.



Ruské sily postúpili aj v smere na mesto Kupiansk v Charkovskej oblasti. Ukrajinský generálny štáb uviedol, že ruskú mechanizovanú ofenzívu s použitím tankov a iných bojových vozidiel sa v tomto smere podarilo do veľkej miery zastaviť.



Ruskí predstavitelia vo štvrtok uviedli, že postupne získavajú pozície na predmestí Kupianska. Toto tvrdenie neskôr poprela ukrajinská armáda, ktorá tvrdí, že jej jednotky ovládajú celé územie mesta.



DPA pripomína, že Kupiansk je strategicky dôležitým mestom, v ktorom sa nachádza železničná križovatka na rieke Oskiľ. Ruské sily mesto dobyli krátko po začatí celoplošnej invázie vo februári 2022. Kontrolu nad ním stratili v lete počas ukrajinskej protiofenzívy.