Rusko na Ukrajine útočilo na dunajský prístav Izmajil
Škody na prístavnej aj civilnej infraštruktúre potvrdil na sociálnych sieťach aj gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper.
Autor TASR
Kyjev/Moskva 8. apríla (TASR) – Ruský dronový útok v noci na stredu poškodil infraštruktúru v ukrajinskom dunajskom prístave Izmajil. V príspevku na sieti Telegram o tom informovalo ukrajinské ministerstvo regionálneho rozvoja, píše TASR. „Nepriateľ naďalej útočí na logistiku a prístavnú infraštruktúru,“ uviedlo ministerstvo.
Škody na prístavnej aj civilnej infraštruktúre potvrdil na sociálnych sieťach aj gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper. Podľa neho bol v prístave čiastočne zničený sklad a ďalšia budova.
Izmajil leží na Dunaji na juhozápadnom cípe Ukrajiny. Po zablokovaní ukrajinských čiernomorských prístavov Ruskom v roku 2022 sa dunajské prístavy – najmä Izmajil – stali prakticky jedinou vodnou cestou pre ukrajinský dovoz a vývoz. Po zrušení blokády prístavov v roku 2023 ich význam síce klesol, Ukrajina však cez dunajské terminály stále prepravuje lodné zásielky výbušnín a paliva.
Medzičasom energetická spoločnosť Ukrenergo informovala, že v dôsledku ruských dronových útokov sú v stredu čiastočne bez dodávok elektriny štyri ukrajinské regióny: Záporožská, Dnepropetrovská, Charkovská a Sumská oblasť.
V Charkovskej oblasti bola terčom útoku ropná rafinéria v meste Merefa, spresnila britská stanica BBC. Rafinéria utrpela pri útoku značné škody, obete ani zranení však hlásení neboli. Podľa zamestnancov od začiatku ruskej invázie ide o piaty útok na rafinériu. Jej vedenie oznámilo, že prevádzka bude obnovená, ale zatiaľ nie je jasné, koľko času si opravy vyžiadajú.
Škody na prístavnej aj civilnej infraštruktúre potvrdil na sociálnych sieťach aj gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper. Podľa neho bol v prístave čiastočne zničený sklad a ďalšia budova.
Izmajil leží na Dunaji na juhozápadnom cípe Ukrajiny. Po zablokovaní ukrajinských čiernomorských prístavov Ruskom v roku 2022 sa dunajské prístavy – najmä Izmajil – stali prakticky jedinou vodnou cestou pre ukrajinský dovoz a vývoz. Po zrušení blokády prístavov v roku 2023 ich význam síce klesol, Ukrajina však cez dunajské terminály stále prepravuje lodné zásielky výbušnín a paliva.
Medzičasom energetická spoločnosť Ukrenergo informovala, že v dôsledku ruských dronových útokov sú v stredu čiastočne bez dodávok elektriny štyri ukrajinské regióny: Záporožská, Dnepropetrovská, Charkovská a Sumská oblasť.
V Charkovskej oblasti bola terčom útoku ropná rafinéria v meste Merefa, spresnila britská stanica BBC. Rafinéria utrpela pri útoku značné škody, obete ani zranení však hlásení neboli. Podľa zamestnancov od začiatku ruskej invázie ide o piaty útok na rafinériu. Jej vedenie oznámilo, že prevádzka bude obnovená, ale zatiaľ nie je jasné, koľko času si opravy vyžiadajú.