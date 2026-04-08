Streda 8. apríl 2026
Rusko na Ukrajine útočilo na dunajský prístav Izmajil

.
Autor TASR
Kyjev/Moskva 8. apríla (TASR) – Ruský dronový útok v noci na stredu poškodil infraštruktúru v ukrajinskom dunajskom prístave Izmajil. V príspevku na sieti Telegram o tom informovalo ukrajinské ministerstvo regionálneho rozvoja, píše TASR. „Nepriateľ naďalej útočí na logistiku a prístavnú infraštruktúru,“ uviedlo ministerstvo.

Škody na prístavnej aj civilnej infraštruktúre potvrdil na sociálnych sieťach aj gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper. Podľa neho bol v prístave čiastočne zničený sklad a ďalšia budova.

Izmajil leží na Dunaji na juhozápadnom cípe Ukrajiny. Po zablokovaní ukrajinských čiernomorských prístavov Ruskom v roku 2022 sa dunajské prístavy – najmä Izmajil – stali prakticky jedinou vodnou cestou pre ukrajinský dovoz a vývoz. Po zrušení blokády prístavov v roku 2023 ich význam síce klesol, Ukrajina však cez dunajské terminály stále prepravuje lodné zásielky výbušnín a paliva.

Medzičasom energetická spoločnosť Ukrenergo informovala, že v dôsledku ruských dronových útokov sú v stredu čiastočne bez dodávok elektriny štyri ukrajinské regióny: Záporožská, Dnepropetrovská, Charkovská a Sumská oblasť.

V Charkovskej oblasti bola terčom útoku ropná rafinéria v meste Merefa, spresnila britská stanica BBC. Rafinéria utrpela pri útoku značné škody, obete ani zranení však hlásení neboli. Podľa zamestnancov od začiatku ruskej invázie ide o piaty útok na rafinériu. Jej vedenie oznámilo, že prevádzka bude obnovená, ale zatiaľ nie je jasné, koľko času si opravy vyžiadajú.
.

