Zelenskyj poveril armádu a tajné služby návrhom reakcie na ruské útoky
Autor TASR
Moskva 14. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poveril ukrajinskú armádu a tajné služby, aby navrhli možné formy reakcie na ruské útoky, ktorým bola Ukrajina vystavená posledné dva dni.
Zelenskyj o tom informoval na sociálnych sieťach po zasadnutí štábu hlavného veliteľa ozbrojených síl zvolanom po ruskom útoku, „ktorý trval takmer dva dni,“ uviedla vo štvrtok britská stanica BBC, píše TASR.
„Počas vĺn masívnych útokov z 13. a 14. mája použilo Rusko celkovo 1567 dronov a 56 rakiet rôznych typov. Úspešnosť zostreľovania dronov dosiahla 94 percent. Pri raketách to bolo 73 percent,“ napísal Zelenskyj v príspevku na sociálnych sieťach.
Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok potvrdilo útoky na Ukrajinu a uviedlo, že do nich nasadilo zbrane dlhého doletu vrátane hypersonických rakiet Kinžal, ako aj útočné drony.
Moskva tvrdí, že tieto útoky boli zamerané na podniky ukrajinského obranného priemyslu, vojenské letiská a „zariadenia palivovej a dopravnej infraštruktúry.“
Podľa Zelenského hlavným terčom ruských útokov bol vo štvrtok Kyjev, kde bolo zasiahnutých najmenej 20 lokalít. Išlo o „bežné bytové domy, školu, veterinárnu kliniku a inú civilnú infraštruktúru“, zdôraznil Zelenskyj na sociálnych sieťach.
Najviac zasiahnutý bol kyjevský obvod Darnyckyj, kde bol pri útoku prakticky zrovnaný so zemou celý blok deväťposchodového bytového domu.
V Kyjeve nateraz evidujú osem obetí a približne 40 zranených. Najmenej 20 ľudí je stále nezvestných. Medzi obeťami aj zranenými sú aj deti.
K štvrtkovej vlne útokov došlo 48 hodín po skončení prímeria medzi Moskvou a Kyjevom. Rozsiahlym útokom čelila Ukrajina aj v stredu.
