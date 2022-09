Rusko na Ukrajine zrejme prvýkrát použilo drony iránskej výroby

Londýn 14. septembra (TASR) - Rusko pravdepodobne v bojoch na Ukrajine prvýkrát použilo drony iránskej výroby. Vo svojej najnovšej správe o situácii na Ukrajine to tvrdí britské ministerstvo obrany, informuje v stredu denník The Guardian.



Britský rezort obrany takúto správu vydal po tom, ako ukrajinská armáda v utorok oznámila, že prvýkrát spozorovala a zostrelila samovražedný dron typu Šáhid 136 iránskej výroby. K incidentu došlo neďaleko mesta Kupiansk, ktoré počas uplynulého víkendu oslobodili Ukrajinci v rámci úspešnej protiofenzívy vo východoukrajinskej Charkovskej oblasti.



Išlo o tzv. samovražedný dron, podobajúci sa na bezpilotné lietadlá iránskej výroby, ktoré sa používajú pri útokoch na Blízkom východe, uviedlo britské ministerstvo obrany. Samovražedné drony vybuchnú buď počas letu, alebo pri náraze do stanoveného cieľa.



Britský rezort dodal, že zostrelenie tohto bezpilotného lietadla v blízkosti frontovej línie naznačuje, že Rusko takéto drony používa skôr taktické zbrane a nie strategické, ktorými by sa zameriavalo na vojenské zariadenia na vzdialenejšom území Ukrajiny.



Britský rezort obrany dodal, že Rusko si takmer z istotou zaobstaráva čoraz viac zbraní z krajín ako Irán či Severná Kórea, na ktoré sa vzťahujú prísne sankcie Západu, keďže jeho vlastné zásoby sa stále zmenšujú.